“Nën pritshmëritë tona!”- Klima e Biznesit, si u shpreh Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë: Në disa raste progresi në Shqipëri ka qenë i papërfillshëm

Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, Enio Jaço, u shpreh se Shqipëria ka ende sfida përpara, përsa i përket konsultimit publik, incentivave për investimet e huaja, masave antikorruspion dhe standardeve në prokurimet publike.









Gjatë fjalës në Asamblenë e Përgjithshme të AmCham, Jaço tha se disa nisma ligjore të cilat dëmtojnë interesat e biznesit janë tërhequr por sipas tij, duhet zhvilluar ende një punë e madhe në nivel Teknik që klima e biznesit të arrijë standartet europiane.

“Me kënaqësi mund të them se ka pasur raste ku politika/legjislacione të propozuara por të vlerësuara nga ne si të dëmshme për interesat e komunitetit të biznesit janë terhequr, pezulluar apo modifikuar. Por unë gjithashtu dua të jem transparent me ju, se ngelet shumë dhe hapa gjigande në lidhje me:

-Zbatimin e ligjit të Konsultimit Publik

-Përcaktimin e incentivave të Qarta për Investimet e Huaja

-Instalimin e paketave anti-korrupsion, për zyrtaret e mesëm dhe të lartë

–Përafrim me kapitullin e OSBE dhe rritjen e transparencës dhe standarteve për Prokurimet Publike, në përputhje me standardet Open Data.

Në disa nga këto aspekte, kemi gjetur mirëkuptimin e drejtuesve përkatës në administratën publike, por në disa të tjera, progresi ka qenë i papërfillshëm dhe nën pritshmëritë tona” tha Jaço ndërsa bëri të ditur se në javët në vijim Dhoma Amerikane do të publikojë Indeksin e Biznesit.

Ndërsa vuri në dukje rëndësinë e procesit të anëtarësimit europian si një proces që kërkon gjithëpërfshirje, Jaço vuri theksin tek rëndësia e realizimit të reformave të kërkuara nga Brukseli.

“Shqipëria ka hyrë në një moment delikat, por me një potencial kthese të jashtëzakonshëm – që është çelja e mundësisë për negociata me Bashkimin Europian. Përafrimi me tregun e madh të BE, është një oportunitet i rrallë për komunitetin e biznesit. Por çelësi i këtij afrimi, është progresi me negociatat, që varet drejtpërdrejt nga realizimi i reformës së kërkuar nga BE”, tha Jaço.

Ai theksoi se institucionet primare përgjegjëse janë administrata publike, por sipas tij, reforma është e pamundur të realizohet pa përfshirjen e sektorit privat dhe shoqërisë civile.

“Momenti i jashtëzakonshëm i hapjes së negociatave me BE, dikton për një përqasje dhe mentalitet të ri partneriti mes adminstratës publike dhe sektorit privat. Benefiti është shumë i qarte: Hyrja sa më shpejtë me BE. Nga ana jonë – jemi të gatshëm për një frymë të re bashkëpunimi por me standarde të qarta teknike transparence të plotë. Suksesi i bashkëpunimit për të realizuar reformën është drejtpërdrejtë i lidhur me oportunitetet gjigande që ofron për Shqipërinë afrimi ekonomik me Bashkimin Europian”, u shpreh Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri.