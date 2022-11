“Olsi, Edi, Vuçiç marrin të paktën 300-400 mln dollarë!”- Berisha për Portin e Durrësit: Kompania me aksionerë vëllezërit Karriç, vjen dhe ndërton me vëllezërit Rama

Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe vllain e tij, Olsi Rama se janë të përfshirë në projektin korruptiv të Portit të Durrësit.

Nga foltorja e Kuvendit, Berisha tha se në këtë ndërtim, është përfshirë edhe një kompani e vëllezërve Karriç, biznesmenë që sipas Berishës janë të lidhur me qeverinë e Serbisë.

Sipas kryetarit të PD-së, nga ky ndërtim, Olsi Rama, Edi Rama dhe Aleksandër Vuçiç do përfitojnë nga 300-400 milionë euro.

“Çfarë po ndodh me Portin e Durrësit. Edi Rama po merr sëbashku me vëllezërit Karriç. Vëllezërit Karriç janë aksionerë kryesorë të kompanisë që ndërtuan Ëaterfrontin e Beogradit. Është e njëjta kompani, identike e njëjta kompani.

Kjo kompani, vjen dhe ndërton me vëllezërit Karriç dhe vëllezërit Rama, Olsin dhe Edin. Merr 60% të aksioneve që thonë i ka Alabari. Do marrë dhuratë 200 hektarë tokë. Deri para ca ditësh na thanë se ishin 80 hektarëm, dje Balluku tha se janë 200. Me një aferë prej të paktën 4 miliardë dollarë truall.

Një aferë që Edi, Olsi, Vuçiç, marrin të paktën secili minimumi 300-400 mln euro. Një aferë në të cilën, çdo shqiptar do paguajë të paktën 1000 dfollarë për ndërtimin e portit të ri. I cili kushton 2 miliardë dollarë. Një aferë në të cilën i grabisni shqiptarët pasurinë më të madhe që kanë sot. Çfarë keni ju me Europën. Veç me Europën nuk keni asgjë. Çfarë jui lidh me Europën. Jeni të gjithë për ekzil në Mbretërinë e Vjedhjes, Mbretërinë e Korrupsionit, Drogës dhe Krimit”, tha Berisha.