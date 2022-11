“Rama ka aktivitete të lidhura me Damir Fazlliç!”- Berisha akuzon: Nga qeveria ime nuk mori asnjë qindarkë

Ish-kryeministri Sali Berisha u është përgjigjur akuzave se ai ka pasur lidhje me biznesmenin Damir Fazlliç, duke punuar në interes të tij.









I ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit”, Berisha tha se Fazlliç nuk ka marrë asnjë qindarkë nga qeveria e mëparshme.

Përkundrazi, Berisha shtoi se pas largimit të tij nga pushteti, Fazlliç krijoi lidhje me kryeministrin Edi Rama të cilat i vazhdon ende.

Berisha: A po emëron ky korrupsionin? Cili është korrupsioni i Sali Berishës? Në vitin 2006, dhëndri im është marrë me Real Estate, ka blerë 2.2 hektarë tokë. Një shitës ishte Fazlliç. Ka blerë 12 hektarë tek shitës të ndryshëm. Në Porto Romano ka qenë një parcelë.

Genc Ruli në vitin 2007-2008 bën studim në zonën e Porto Romanos. E përcakton zonë industriale, ku thotë se këtu do ndërtohen rafineri nëse ka oferta, do ndërtohen TEC-e. Magazinat e gazit. Dhe sjell në Këshillin Kombëtar të Territorit, zgjerimin e Porto Romanos me 810 hektarë të tjera. Në këto 810 hektarë ishin 12 hektarë të Damir Fazliçit. Tani BIRN e George Soros bën një artikull se porti u zgjerua për Fazlliçin. Ajo mund të zgjerohej 50 hektarë për të përfituar Fazliçi, jo 800. Vajza ime tha hidhe në gjyq. Jo i thashë. Ja çova përgënjeshtrimin BIRN-it, që nuk e publikoi.

Ai është një biznesmenë i cili nuk ka marrë asnjë qindarkë nga qeveria e mëparshme. Pas ikjes së Berishës, Fazlliç ka me dhjetra… Menaxheri i dy kompanive të tij, ka qenë kunati i Lulzim Bashës. Pasi kam ikur unë, me Edi Ramën, Fazlliç ka vazhduar, edhe tani vazhdon fuqishëm. Në kohën time s’ka pasur asnjë lloj aktiviteti.