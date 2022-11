“Tirana është kthyer në “lavatriçe” të pastrimit të parave!”, Salianji në Kuvend: Drejtojnë shtetin ata që nuk dinë abetaren

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, u shpreh nga Kuvendi se Shqipëria është marrë peng nga oligarkë dhe njerëz që nuk dinë abetaren.

Salianji përmendi rastin e 3 anijeve të ardhura nga Libia me tonelata naftë dhe sipas tij askush nuk u dënua për rastin në fjalë.

Si shtoi se në Shqipëri barazia para ligjit nuk ekziston dhe sipas tij tani duan të legalizojnë miliona euro të atyre që po mbajnë peng vendin.

“Shqetësimi i Edi Ramës është që të fryhet si kacek me paratë e qytetarëve. Prandaj rriten çmimet, prandaj rritet energjia, për t’ua bërë qytetarëve jetën të pajetueshme. Duke vendosur njerëz që nuk dinë abetaren në drejtimin e shtetit e kanë bërë të pamunduar për ata që shkollohen dhe që kërkojnë të jetojnë në Shqipëri. Miliona euro që qarkullojnë dhe futen në xhepat e oligarkëve të naftës. 3 anije që vijnë me tonelata naftë nga Libia, të cilës i është vendosur embargo dhe askush nuk ndëshkohet. Të njëjtën politikë ndiqni dhe ndjek kjo qeveri në raport me këdo tjetër.

Barazia para ligjit nuk ekziston. E patë pas këngëtarit Lako, një poete sesi dënohet për ndërtimin e shtëpisë së saj pas goditjes nga tërmeti. E kanë kthyer Tiranën jo vetëm lavatriçe të pastrimit të parave të pista dhe nuk ka asnjë të dënuar nga këta. Tani duan të legalizojnë miliona euro para të këtyre personave që po e mbajnë Shqipërinë peng. Siç protestuan sot ata qytetarët e Divjakës dhe gjithë Shqipërisë edhe ne do të jemi në lartësinë e detyrës për të marrë para këtë klikë në pushtet”, u shpreh Salianji.