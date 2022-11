ZYRTARE/ Del ekspertiza mjekoligjore: Ja çfarë i mori jetën Lear Kurtit!

Ka dalë ekspertiza mjekoligjore për vdekjen e të riut, Lear Kurti, mesnatën e 19 tetorit, pas shoqërimit nga policët e patrullës së Komisariatit numër 3.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, shkaku i vdekjes së 32-vjeçarit është mbidozim akut me lëndë narkotike të llojit kokainë.

NJOFTIMI I PROKURORISË:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka administruar aktin e ekspertimit mjeko-ligjor nr 494/22 datë 14.11.2022, në lidhje me shkaqet e vdekjes së shtetasit Lear Kurti. Në përgjigje të aktit të ekspertimit mjeko-ligjor, përcaktohet diagnoza Anatomo-Patologjike:

Mbidozim (Helimim) akut me lëndë narkotike e llojit kokainë. Ishemi akute Hypoksite e miokardit e shoqëruar me kontraktim dhe deformim të miofibrilive, edemë e shprehur e trurit, stazë vazale dhe ekstravazat kapilar, atelektazë dhe emfizemë kompesatore e mushkrisë, hepatit kronik persistent.

Shkaku i vdekjes se shtetasit Lear Kurti ka qenë helmimi (mbidozim) akut me lëndë narkotike të llojit kokainë, i komplikuar me shok toksik, me mekanizimin e ishemisë akute të miokardit që ka sjellë për pasojë asistolinë kardiake (Ndalim i menjëhershëm i zemrës)