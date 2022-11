“Ajo ekziston në kodet e mafies”/ Sali Berisha për aferën e Inceneratorëve: Babëzia për vjedhje e shtyn Ramën të nënshkruaj pam-pam dhe fap-fap

Kryetari i PD-së, Sali Berisha komentoi sot urdhër arrestet e nxjerra nga SPAK për inceneratorin e Fierit pak ditë më parë.









Pjesë nga fjala e Sali Berishës

Aksioner të kësaj sipërmarrje gjigande krimi ekonomik janë Rama, Ahmetaj, Vejiaj dhe Lefer Koka. Çdo hap që bëhet, bëhet me qëllimin e vetëm për të mbrojtur Ramën nga krimi që ai ka kryer. Inceneratorët janë sipërmarrje direkte e Ramës dhe e tyre. Janë sepse Rama për të mbushur thasët me euro, për të përvetësuar së bashku me grupin e tij mafioz, të përbërë nga persona që numërojnë, pranoi të firmosë në kundërshtim flagrant me ligjet e vendit, në kundërshtim me qëndrimin e Autritetit Kombëtar të Prokurimeve Publike që thotë se me shkresë të veçantë se procedurat dhe negociatat e mbyllura nuk ekziston në ligjin shqiptar. Me fjalë të tjera ajo ekziston në kodet e mafies. Babëzia për vjedhje e shtyn Ramën të nënshkruaj pam pam dhe fap-fap.

SPAK përpiqet të mbulojë këtë krim të shëmtuar të Ramës. Por nuk e mbulon dot se përveç firmës antiligjore Rama është përgjegjësi më kryesor sepse ka pranuar të firmosë një kontratë për veten e tij që nuk ekziston.