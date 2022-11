Berisha zbardh formulën e mashtrimit të call centerave: Si po vidhen qytetarët evropianë

Në daljen përballë gazetarëve, ish-Kryeministri i vendit, Sali Berisha ka folur për aksionin e fundit të policisë në industrinë e Call Centerave.









Berisha theksoi se hetimi i SPAK përqëndrohet vetëm të një kategori e tillë, pasi të tjerëa janë nënë mbrojtjen e Olsi Ramës.

Berisha: Ka nisur një hetim i madh i call centerave. Nëse ky hetim nga skapi i paritsë vazhdon janë në mburojë të plotë call centerat që kryejnë një veprimtari kriminale, të një lloji tjetër dhe grabitjes monstruoze të qytetarëve evropianë dhe kjo grabitje bëhet me bitcoin dhe këto qendra nuk kontrollohet nga SPAK dhe as kurrkush dhe nuk guxon tu afrohen.

Ata u kërkojnë qytetarëve evropiane10 bitcoin dhe u zotohen se nëse i blejnë me 20 mijë, këta do ua konsiderojnë me një vlerë prej 20% më të lartë. Qytetarët evropianë dhe këta kanë një aplikacion, ku u thonë se ju do blini bitcoin dhe do ta vendosni në kuletën digjitale.

Ata e blejnë dhe e vendosin në kultetën e këtyre, ata kujtojnë se e kanë, por në fakt nuk kanë asgjë.

Këto bitcoin dhe paralerësit, disponuesit e parave të zeza u ofrohen këtyre. Është një person superekspert, por spo ua nxjerrë emrin, që është i specializuar në konvertimin e bitconin në para cash për të ndërtuar kulla apo pallatet e AlAbar. Ky person është i specializuar dhe nuk është i vetëm.