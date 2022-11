Kupa e Botës 2022, Zambrotta: Shpresoj që kjo të jetë Botërori i Messit

Gianluca Zambrotta, kampion bote në vitin 2006, do të jetë protagonist në këtë Botëror në Katar, si të gjithë italianët. “Azzurra” për të dytën herë radhazi nuk do të jenë pjesë e turneut më të shumëpritur të futbollit botëror dhe tani po kërkohet të gjejnë një komb tjetër për të mbështetur. Për ish-lojtarin e Barçës është e thjeshtë: ai dëshiron që Argjentina e Messit të fitojë.









Zambrotta ishte së bashku me Buffon një nga “trajnerët” e ‘Partisë për Paqe’ që u zhvillua të hënën e kaluar në Romë dhe ai foli për “AS” italiane për pjesëmarrjen e tij në ngjarje dhe organizimin e Katarit: “Ishte një pasdite të veçantë, dërguam edhe një herë një mesazh paqeje, diçka që meriton të dyfishohet në këtë kohë, siç na kërkoi Papa Françesku. Përveç kësaj, ne mundëm të kujtonim Maradonën, i cili ishte drejtuesi i Scholas Ocurrentes [organizata ndërkombëtare jofitimprurëse e krijuar nga Papa Françesku] që organizon këtë ndeshje, në të cilën ai mori pjesë me entuziazëm”.

“Të shohësh dy seri të Kupës së Botës pa Italinë është turp. Me Brazilin dhe Gjermaninë skuadra jonë është ajo që ka fituar më shumë dhe dhemb mungesa e saj. Gjetja e arsyeve për atë që ndodhi është e vështirë. Mancini bëri një punë të shkëlqyer, edhe pse nuk mundi të kualifikohej: me të fituam Kampionatin Evropian dhe të arrijmë sërish në Final Four të Ligës së Kombeve është një shenjë e rëndësishme”, tha ai për mungesën e Azzurrës në takimin e madh. “Sigurisht që Italia do të kthehet. Pak nga pak, por do ta bëjmë”, shtoi ai.

I pyetur se cilat skuadra janë të preferuarat e tij në Botërorin e ardhshëm, ai tha: “Ato që i njohin të gjithë: Brazili, Franca, Argjentina, Gjermania… Edhe pse shpresoj të jetë Botërori i Messit. Unë isha me fat që luaja me të dhe e vërteta është se ai ishte një shok i madh skuadre. Do të doja ta shihja atë të ngrinte trofeun që i mungon, më e rëndësishmja: do të ishte një shpërblim i drejtë për gjithçka që ka dhënë. Ai është një gjeni, si Maradona: lojtarë si ai lindin vetëm një herë në 30 vjet.”