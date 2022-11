“Kush nuk është gënjeshtar, nuk justifikohet!”- Porti i Durrësit, Ramës nuk ‘i del e keqja’ për lajmin fals që publikoi: Ishte gabim

Kryeministri Edi Rama foli sërish për lajmin e rremë që publikoi një mbrëmje më parë lidhur me kompaninë që do të ndërtojë Portin e Durrësit.

Gjatë fjalës së tij në një takim me qytetarët në Vlorë, Rama tha se nuk e verifikoi lajmin, teksa shtoi se nuk kanë rëndësi rrethanat.

Kreu i qeverisë solli në vëmendje shprehjen “kush nuk është gënjeshtar, nuk justifikohet, thotë më falni”.

“Dje publikova një lajm të kompanisë që do bëjë portin e Durrësit. Nuk e dija që projekti nuk kishte shkuar më tutje. Ishte një lajm që nuk e verfifikova siç duhet. Siot kërkova ndjesë. Sepse kush nuk është gënjeshtar, nuk justifikohet, thotë më falni, kështu ndodhi. Ajo ishte diçka që boll të bëje një verifikim të thjeshtë, nuk u bë verifikimi, s’ka rëndësi si apo qysh. Këtu ishte gabim.

Këta gënje dhe shpif, të rrokanisin kokën. Kur porti turistik dhe porti tregtar dhe portui i peshklimit të mbarojnë, vlera e këtij qyteti do rritet dyfish sa ç’është sot. Periudha e dimrit, do ketë më shumë gjallëri për shkak të rritjes së aktivitetit. Porti Turistik, se këta janë gdhë. Porti që do sjellë jahte këtu, jahtet kur vijnë këtu, nuk vijnë që njerëzit të rrijnë brenda atje. Njerëzit konsumojnë ato që blejnë këtu”, tha Rama.