Nëntë shqiptarë deportohen direkt nga qendra e përpunimit të Home Office pasi mbërritën në Angli me një varkë të vogël

Nëntë shqiptarë u larguan direkt nga qendra e përpunimit të Home Office të enjten pasi mbërritën në Britani me një varkë të vogël, mundi të zbulojë media britanike Daily Mail.









Ata ishin mes një grupi prej 26 shqiptarësh të dërguar në shtëpi me një fluturim çarter për në Tiranë.

Dymbëdhjetë nga ata që ishin në fluturim ishin shkelës të huaj, të cilëve u ishin dënuar me më shumë se 24 vjet burgim të kombinuar.

Pesë të tjerët kishin kryer shkelje të emigracionit si shkelje e urdhrave të dëbimit – dy prej të cilëve kishin mbërritur më parë me varkë të vogël nga Franca veriore.

Një zëdhënës i Home Office tha: ‘Ne kemi kthyer 26 kriminelë të tjerë të huaj dhe hyrje të paligjshëm në një fluturim çarter në Shqipëri.

“Shkëlqyesit e huaj në bord kishin dënime të kombinuara me më shumë se 24 vjet burg.

“Ne e vlerësojmë komunitetin tonë shqiptar në Angli dhe mirëpresim ata që udhëtojnë këtu ligjërisht dhe kontribuojnë në shoqërinë britanike.

“Megjithatë, ne po shohim një numër të madh që bëjnë udhëtime të rrezikshme dhe të paligjshme dhe po punojmë krah për krah me qeverinë shqiptare për të ndërmarrë veprime të forta për t’i ndaluar ato”.

Nëntë të larguarve nga qendra e përpunimit Manston në Kent u ishte refuzuar hyrja në Angli nga Forca Kufitare, kuptohet.

Nuk dihet se sa kohë kishin qenë në vendin e Manston, afër Ramsgate.

Një nga kriminelët shqiptarë të deportuar të enjten kishte hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar përpara se të dënohej me më shumë se shtatë vjet burgim për komplot për të furnizuar me drogë të klasit A.

Një tjetër u dënua me tre vjet për prodhim droge dhe mashtrim.

Një i tretë, i cili gjithashtu kishte hyrë ilegalisht në këtë vend dhe në kundërshtim me urdhrin e dëbimit, u dënua me më shumë se tre vjet burg për furnizim me drogë të klasit A ​​dhe B.

Ka pasur një rritje të numrit të shqiptarëve që vijnë nga Franca veriore me varka të vogla.

Muajin e kaluar u zbulua se 12,000 shtetas shqiptarë kanë ardhur këtu me rrugë që nga fillimi i vitit – nga vetëm 50 në 2020 dhe 800 vitin e kaluar.

Në fillim të kësaj jave, Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) tha se kriminelët shqiptarë po kryejnë ‘manipulim të hapur’ të ligjeve moderne të skllavërisë në Mbretërinë e Bashkuar.

NCA paralajmëroi se grupet shqiptare të krimit të organizuar po sjellin punëtorë në Britani me varka të vogla për të punuar në tregtinë e drogës, si fermat e kanabisit.

Në disa raste shqiptarët janë ‘stërvitur’ se si të shfrytëzojnë ligjet moderne të skllavërisë nëse arrestohen, thanë oficerët.

Zëvendësdrejtori i NCA Andrea Wilson shtoi: ‘Një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve në Angli ka të ngjarë të kenë ardhur këtu ilegalisht.’

Fundjavën e kaluar 1500 shqiptarë u mblodhën në sheshin e Parlamentit – dhe vunë flamurin e tyre kombëtar mbi piedestalin e statujës së Sir Winston Churchill.

Organizatorët thanë se ishte për të ‘protestuar kundër poshtërimit të shqiptarëve në Britani’ pasi Sekretarja e Brendshme Suella Braverman e quajti krizën e emigrantëve të kanalit si ‘një pushtim’.

Numri i përgjithshëm i mbërritjeve nëpër Kanal që nga fillimi i vitit – në të gjitha kombësitë – tani ka arritur në më shumë se 42,100, duke thyer rekordin prej 28,500 të parë në të gjithë vitin 2021.