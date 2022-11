Përse u riciklua tek inceneratorët e plehrave Farudin Arapi, njeriu që groposi dosjen e firmave piramidale?  

“Një ironi historike” e cilësonte më 17 dhjetor 2021 agjencia BIRN, lajmin e emërimit të Farudin Arapit si administrator i kompanisë së sekuestruar nga prokuroria, e cila do të ndërtonte inceneratorët e plehrave në Shqipëri.









Kompania e Klodian Zotos “Integrated Technology Services” u sekuestrua pasi ajo u bë pjesë e një skeme për përvetësimin e parave publike, thënë ndryshe vjedhjes së buxhetit të shtetit.

“Historike” ose jo, ironia qëndron në faktin se Farudin Arapit i ishte harruar emri në jetën publike. Emri i tij ka qenë i përditshëm në faqet e gazetave, pasi ai u caktua në kohën e qeverisë “Nano”, si administrator i firmave piramidale të sekuestruara pas kolapsit të tyre.

Dhe në fakt, një vrimë në ujë është pak ta pwrshkruash procesin e administrimit të firmave piramidale, pasi jo vetëm asetet e tyre u zhdukën, por edhe shuma që iu kthye shqiptarëve në krahasim me miliardat që humbën në këto skema, ishte e papërfillshme.

Mbetet mister se pse Farudin Arapi u riciklua si figurë në rastin e inceneratorëve.

A ka qenë ai një model suksesi në të shkuarën? A është ai i vetmi ekspert a specialist që mund të bëjë administrimin e pronave nën sekuestro? Apo është “i besuar i partisë”?

Të gjitha këto pyetje mbeten pa përgjigje përfundimtare, por secili mund të mendojë variantet e veta.

Mbrëmë, në një komunikim televiziv, Farudin Arapi deklaroi se shteti duhet të japë edhe rreth 2 milionë euro të tjera, që inceneratori i Fierit të fillojë nga puna.

Sigurisht që kjo tingëllon qesharake. Shteti i ka dhënë kompanisë së inceneratorëve dhjetëra milionë euro dhe aktualisht asnjë prej tyre nuk është eficent, diku plehrat groposen dhe nuk incenerohen, diku tjetër kompania s’ka bërë asnjë investim dhe diku tjetër ka shpërdoruar paratë të cilat nuk gjenden më.

Agjencia ku është administrator Farudin Arapi, në vend se të gjurmojë ku kanë humbur paratë dhe të përpiqet t’i rikuperojë ato, bën avokatin e kompanisë dhe i kërkon shtetit të japë më shumë para “që inceneratorët të vihen në punë”.

Le të jemi të qartë. Farudin Arapi është një gur shahu në këtë aferë dhe jo koka e saj. Ai është emëruar aty, pikërisht se është i besuar dhe garanton që situata e menaxhimit të parave dhe pasurive të kompanisë do të jetë nën kontroll. Ai është garantori se asgjë nuk do të lëvizë nga rafti i pluhurosur, asnjë mëkat më shumë nuk do të zbulohet, asnjë “sënduk” me para nuk do të zhvarroset.

Me caktimin e Farudin Arapit si administrator i kompanisë së inceneratorëve, u vërtetua ajo që dyshohej. Kjo është një aferë korruptive që shkon në nivelet më të larta të politikës. Ndaj, njerëzit që “do ta menaxhojnë” atë duhet të jenë të kujdesshëm mos bëjnë gafa. Ata s’duhet të bëjnë transparencë, por duhet ta groposin atë. Dhe të tillë njerëz ka. Pavarësisht se janë të ricikluar.