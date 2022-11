Rama kërkon falje publike: Postimi i djeshëm mbi “Manhatanin e Zagrebit”nuk reflekton të vërtetën

Kryeministri i vendit Edi Rama ka kërkuar falje për postimin e djeshëm, ku publikoi një shkrim të medieve kroate, që sipas tij tregonin suksesin e “Eagle Hills”, kompanisë së Muhammed El Alabbar, e përzgjedhur për ndërtimin e Portit të Durrësit.









“Postimi i djeshëm mbi “Manhatanin e Zagrebit”nuk reflekton të vërtetën e ecurisë së mëtejshme të projektit dhe kërkoj ndjesë për nxitimin!Një kontroll i thjeshtë do mjaftonte për të mos gabuar, por kush s’është gënjeshtar as bën sikur s’ka gjë as nuk justifikohet,po kërkon falje”, shkroi Rama në Twitter.

Për postimin e Ramës reagoi edhe kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta. Ai tha se nuk zgjati as një ditë të vetme mashtrimi, që kryeministri serviri për publikun shqiptar në një kohë kur projekti për portin e Durrësit ka vënë në lëvizje opozitën në tërësi.

Po ashtu kreu i PD-së tha se duhet të bëjnë maksimumin për të ndaluar këtë projekt shkatërrues, që synon grabitjen e pasurisë më të madhe të shqiptarëve.