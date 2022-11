Reja mban fjalim para skuadrës, u kërkon ta mbyllin me fitore! Në fund i ‘këput’ një: Shkoni të flini tani

Shqipëria do të përballet nesër në një ndeshje miqësore me Armeninë në “Air Albania”. Kjo do të jetë ndeshja e fundit e kombëtares për vitin 2022.









Trajneri i kombëtares Edi Reja ka mbajtur sot një fjalim përpara lojtarëve të grumbulluar për sfidën e nesërme.

“Panorama Sport” ka arritur të sigurojë një video nga fjalimi i Rejas përpara futbollistëve. Tekniku italian i ka kërkuar ekipit që ta mbyllin me fitore vitin 2022. Në fund të video, ai iu thotë që të shkojnë të flenë për të qenë gati për sfidën.

PANORAMASPORT.AL