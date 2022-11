Rihanna pozon me korse të zezë dhe i lë pak imagjinatës – Shikoni videon

Rihanna, pas rikthimit të saj dinamik me këngën “Lift me up”, 6 vite pasi deklaroi se do të qëndronte larg muzikës, duket se është rikuperuar plotësisht në të gjitha fushat, edhe pas shtatzënisë.









Këngëtarja është edhe një biznesmene, pasi ka një kompani që lançon të brendshme femrash dhe sipas asaj që dëshmojnë postimet e saj, ajo nuk humb rastin të promovojë “rrobat” seksi që janë në shitje. 34-vjeçarja zotëron kompaninë e të brendshmeve Savage x Fenty dhe shpesh poston foto dhe video në Instagram në të cilat pozon në mënyrë shpërthyese, duke shkaktuar komente nga miqtë e saj në internet.

View this post on Instagram A post shared by RİHANNA (@rihannaofficiall)

Këtë herë ajo veshi një korse të zezë, i tregoi kamerës të pasmet dhe i la pak vend imagjinatës, duke habitur 138 milionë ndjekësit e saj e më shumë. Në videon e nxehtë Rihanna, e cila u bë nënë rreth 6 muaj më parë, pozon me korse teksa i përkëdhel trupin dhe gjoksin. Duke parë tinëz kamerën, ajo la vetëm disa tanga për të mbështetur të pasmet e saj, të cilat u ekspozuan plotësisht për t’i parë publiku.

Në mbishkrimin e postimit të saj, ajo ka lënë shprehjen “Nuk të thashë se isha e egër” për të shoqëruar videon “e zjarrtë”.

Nuk kanë kaluar shumë ditë që disa foto të tjera provokuese të Rihannës kanë bërë xhiron e internetit. Të martën, më 8 nëntor, ylli i muzikës pop dhe R&B u zhvesh me disa të brendshme dhe pozoi sërish para kamerës. Fotot e fundit ishin sërish zbuluese.

Shikoni fotot e postuara nga Instagram

Roli i nënës

34-vjeçarja së fundmi po shijon rolin e nënës, pasi majin e kaluar solli në jetë fëmijën e saj të parë, fryt i dashurisë me partnerin, ASAP Rocky.

Çifti mund të jetë duke kaluar një nga periudhat më të lumtura të jetës së tyre, megjithatë duket se ata e kanë ndarë kohën siç duhet për t’u kujdesur për djalin e tyre, pa i hequr vetes kohë për momentet personale.

Shiko pikturatNjë burim i afërt me çiftin tha së fundmi për People se: “Rihanna po kalon shumë mirë. Ata janë shumë të emocionuar për t’u bërë prindër. Rihanna tashmë është një nënë e mrekullueshme”.

Ylli miliarder i R&B njoftoi shtatzëninë e saj në janar, duke thënë se ishte më e lumtur se kurrë. Është karakteristikë se Rocky shumë kohë përpara zbulimeve kishte përmendur në një intervistë se si e imagjinon të jetë baba. “Të jesh prind është sigurisht një përshtatje, por ata po ecin jashtëzakonisht mirë. Djali i tyre është i shëndetshëm dhe Rihanna është e çmendur pas tij. Ajo ishte shumë e emocionuar që ishte shtatzënë. Ai e donte atë. Takimi me djalin e saj ishte sigurisht jashtëzakonisht i veçantë”, ka thënë i njëjti burim, teksa ka treguar se ylli i njohur nuk largohet nga foshnja e saj. Kujtohet se Rihanna dhe Asap Rocky mirëpritën anëtarin e ri të familjes majin e kaluar.