“Të reagojë Prokuroria!”- Blushi publikon SMS e nënkryetares së Bashkisë Vlorë: Punonjësit e administratës kërcënohen të marrin pjesë në takimet e Ramës

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi ka denoncuar takimet e kryeministrit Edi Rama në rrethe duke u shprehur se punonjësit e administratës publike detyrohen që të marrin pjesë.









Blushi ka publikuar në Facebook dy mesazhe të nënkryetares së Bashkisë së Vlorës, Aulona Veizi që sipas tij u ka dërguar punonjësve të saj ku i ka kërkuar që të jenë të pranishëm në një takim të kryeministrit Rama në orën 17:00.

Madje, ajo shkruan se në rast mungese, do të mbahet përgjegjësi. Për këtë, Blushi thotë se është kërcënim për shkarkim nga detyra.

“Prokuroria duhet të reagojë menjëherë ndaj Nënkryetares së Bashkisë së Vlorës, Aulona Veizi dhe ta procedojë penalisht për këtë krim të shëmtuar për llogari dhe me urdhër të Edi Ramës. Duke u solidarizuar me punonjësit e administratës publike u bëjmë thirrje të mos frikësohen, të zbatojnë me përpikmëri vetëm ligjin dhe statusin e tyre, si dhe të refuzojnë pjesëmarrjen me pahir në mitingjet mashtruese të Edi Ramës” – shkruan ndër të tjera Blushi.

