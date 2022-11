Ai hodhi bustin e Enver Hoxhës/ Fatmir Merkoçi si kandidat për në “Primaret” e PD-së: Më është vënë pistoleta në kokë

Kandiadati për ‘Primaret’ për Bashkinë e Tiranës, Fatmir Merkoçi, u shpreh se gjatë rrugëtimit të tij politik, ai ka qëndruar i papërlyer në korrupsion, pavarësisht se sipas tij është kërcënuar dhe i kanë vendosur armën në kokë.









Ai shtoi se kurrë nuk është nisur nga interesi personal për të bërë politikë dhe se gjithmonë i ka qëndruar besnik Partisë Demokratike.

“Gjatë gjithë kohës unë e di shumë mirë që në demokraci duhet të sakrifikosh shumë dhe të mos pranosh të korruptohesh, gjë të cilën e kam bërë edhe unë, pavarësisht presioneve dhe pistoletave në kokë. I kam qëndruar besnik PD-së në çdo hap dhe në çdo moment. Prezantohem këtu para një partie të djathtë, pasi e djathta njeh vlerat dhe kontributin. Sepse të godasësh brenda sistemit ku merr pjesë nuk është diçka e vogël. Kam goditur edhe brenda partisë kur kërkova dorëheqjen e Lulzim Bashës. Unë nuk e kam varur xhaketën në derën e bashkisë. Nëse ju votoni Fatmir Merkoçin në bazën e kontributeve dhe të vlerave, unë Erion Veliajn e largoj. Bashkinë do e drejtojë me politikë. Do të bëjë politika për bashkinë. Nëse ju më votoni mua, unë do të bashkojë partinë. Sepse unë nuk kam armiqësi me asnjë demokrat. Nëse ne bashkohemi fitojmë”, u shpreh Merkoçi.