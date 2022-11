Futbollisti i Shqipërisë, Tedi Cara ka folur për mediat menjëherë pas fitores 2-0 ndaj Armenisë.









“Do na i lejojnë t’i marrim fanellat në shtëpi? Normale që do na i lejojë, sepse këto janë kujtim. Ishte një debutim me Kombëtaren dhe do na duhen në shtëpi si kujtim. Kur të na jepet mundësia do vijmë të bëjmë maksimumin. E presim me padurim një ftesë”- tha ai.