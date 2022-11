Drew Barrymore: Kam provuar çdo s**s, prandaj jam kaq e mërzitshme tani

Aktorja amerikane, Drew Barrymore ka dëshmuar shumë herë se nuk heziton të flasë hapur për seksin, pa asnjë turp. Këtë herë prezantuesja ka bërë një tjetër zbulim në podcast-in e saj “Drew’s News” se çfarë ka bërë në shtrat. “Mund të kuptoj disa gjëra të tjera… të çuditshme, por nuk do ta them kurrë, është vetëm për mua”, tha fillimisht ajo.

“Dëgjo, unë kam provuar gjithçka. Unë kam bërë gjithçka. Ndoshta kjo është arsyeja pse jam kaq e mërzitshme tani”, shtoi ajo më pas, duke biseduar me të ftuarin e saj, Ross Matthews.

Madje ajo ka sqaruar se nuk është e sigurt se i ka pëlqyer gjithçka që ka bërë, por ka dashur të eksperimentojë. “Unë thjesht doja të provoja. Sot nuk do t’i thosha po çdo gjëje” , shpjegoi ai.

Siç tha ajo më vonë: “Ato ditë “të nxehta” kanë ikur. Kur isha më e re, kisha gjithë energjinë e botës. Jo tani”.

Së fundmi, Drew Barrymore ka deklaruar se nuk është më një mashkull në kërkim të seksit, ndërsa ka zbuluar se ka… vite që nuk është në shtrat me një mashkull! Më konkretisht, që nga viti 2016. Megjithatë, ajo mund të vazhdonte kështu pa u kujdesur.

Drew Barrymore admits she could go ‘years’ without sex after Andrew Garfield revealed he was celibate for months for film role https://t.co/DVrrFv4teo

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 22, 2022