“Fitorja është në mendje”/ Messi dhe Ronaldo luajtën një lojë shahu para Kupës së Botës

Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo janë padyshim dy nga futbollistët më të mirë të të gjitha kohërave dhe padyshim më të mirët në dy dekadat e fundit në botën e perëndeshës së rrumbullakët. Si njëri ashtu edhe tjetri ndodhen këto ditë në Katar për të marrë pjesë në Botërorin që do të jetë i pesti në karrierë. Argjentinasi dhe portugezi do të përpiqen të fitojnë të vetmin trofe të madh që u mungon palmares.

Lionel Messi ka deklaruar se kjo do të jetë Botërori i tij i fundit dhe Cristiano Ronaldo së fundmi tha se nëse e fiton kupën në Katar do të dalë në pension!

Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo janë fotografuar së bashku para Kupës së Botës dhe kanë luajtur një lojë shahu. Ai që i ka bashkuar është shtëpia franceze e modës “Louis Vuitton” e cila i ka ftuar të fotografohen së bashku për herë të parë!

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022