“Gjithçka filloi në një hotel”/ Karamuço: Takimi i bosëve të drogës në Dubai që tërhoqi vëmendjen e DEA-s dhe si u përgjua përmes dritareve

Një hotel në qytetin luksoz të Emirateve të Bashkuara, u detyrua të ndërronte xhamat, pasi DEA e struktura të tjera të rendit, përdorën teknologji të reja përgjimi.

Ekspert i çështjeve të sigurisë, Ervin Karamuco tha në emisionin Log ,se si pasojë e këtij aksioni u arrestuan 4 bosë të mëdhenj të drogës.

“Tek një hotel filloi e gjitha historia. Këtu filluan të ngrihen radarët e VEA, Dea, FBI, Europolit, Interpolit. Çfarë ndodhi aty në 2017-n? aty u takuan 4 kokat më të mëdha të trafikut ndërkombëtar të kokainës, që zhvendosin në të gjithë globin 1/3 e saj. Njëri ishte boshnjak, njëri hollandez, njëri irlandez dhe tjetri Italian i lidhur me Marokun. U interceptuan nga ana e Deas të gjitëh pazaret që bënë këta të 4 për 10 vitet e ardhshme. Jo vetëm do të ndiqnin disa linja të caktuara, strategjia e tyre ekonomike. DEA i interceproi, përgjoi dhe I arrestoi. Më pas u ekstraduan. I fundit Raffaele Imperiale, vetëm para 8 muajsh u ekstradua në Itali e më një presion shumë të madh.”-tha Karamuco

Agjencitë patën probleme me hotelin, sipas ekspertit..

“Janë ndërruar dhe xhamat pas kësaj. Aty hoteli akuzoi organet ligjzbatuese, përfshirë dhe policinë se kishin futur teknikë përgjimi Brenda hotelit duke shkelur privatësinë. Strukturat ekspozuan mjetet e përdorura për përgjim, që ishin përgjues parabolikë që janë me rreze lazer. Godanin në xham dhe nëpërmjet vibrimit e c’kodifikojnë atë që thuhet. Kjo ka ndodhur dhe me Financial Times në Londër.” vijoi Karamuço.

Por nuk janë strukturat e rendit ato që përdorin këto pajisje përgjimi parabolik.

“Sa herë shkojnë nëpër shtëpi nuk marrin më detektorë të brendshëm për të kontrollua, ndërrojnë xhamat. Ka xhama që nuk e lejojnë. Por me këtë histori nuk merren ekspertët tanë, por izraelitë”-tha ai.

Ndërsa analisti Mentor Kikia e argumenton kështu praninë e njerëzve të krimit në Dubai, ku shumë pak shtete kanë marrëveshje ekstradimi.

“Dubai është një qytet i ngritur mbi hiç dhe nga hiçi. Ku nuk ka as bujqësi, as industri, as pyje as lumenj. Që e gjithë kjo xhungël e pasur të mbijetojë, do fluks me para. U ka hapur derën të gjithë njerëzve të pasur pa pyetur nga i kanë bërë paratë. Ka dhe njerëz nga Shqipëria, që edhe po të kishte marrëveshje ekstradimi nuk do ti tërhiqte dot se nuk e ka fuqinë”- tha Kikia në emisionin Log, mbrëmjen e së premtes.