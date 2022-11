Hemsworth heq dorë përkohësisht nga aktrimi, dyshohet se vuan nga sëmundja …

Aktori Chris Hemsworth ka zbuluar se po bën një pushim nga aktrimi pasi zbuloi se ka një predispozitë të lartë alarmante ndaj sëmundjes së Alzheimerit.









Aktori aktualisht është duke filmuar serialin e tij të ri dokumentar “Limitless”, i cili, siç sugjeron emri, e përfshin atë të gjejë mënyra për ta shtyrë veten në kufijtë e qëndrueshmërisë së tij fizike, ndërsa eksploron se si mund t’i ‘bëjë’ shanset më të mëdha për jetëgjatësi.

Gjatë xhirimeve, aktori Thor iu nënshtrua testeve të ndryshme gjenetike dhe zbuloi se ai mbart dy kopje të një gjeni që lidhet jashtëzakonisht ngushtë me sëmundjen e Alzheimerit.

Siç zbuloi mjeku që kreu analizat gjenetike të aktorit, vetëm 3% e popullsisë e ka këtë kopje të veçantë të dyfishtë të gjenit, gjë që rrit rrezikun e zhvillimit të sëmundjes me 8-10%.

Siç shpjegon ai për Vanity Fair, ky zbulim e shtyu aktorin të merrte pak pushim. “Me të vërtetë ndezi diçka tek unë që dëshiroja të marr pak kohë. Do të shkoj në shtëpi dhe do të jem me fëmijët dhe gruan time”, tha ai.

Chris Hemsworth gjithashtu zbuloi se gjyshi i tij aktualisht vuan nga demenca dhe se sëmundja është diçka që ka prekur familjen e tij.