Kupa e Botës 2022, misteri me ceremoninë e hapjes

Një nga dilemat me të cilat u përballën së fundmi organizatorët e Botërorit 2022 kishte të bënte me ceremoninë e hapjes së eventit.









Ashtu si në të gjitha eventet kryesore sportive, edhe në Kupën e Botës FIFA ka krijuar një spektakël spektakolar me artistë të famshëm që shfaqen në fushë pak para fillimit të festës më të madhe të futbollit…

Sa i përket Botërorit të Katarit, e vetmja gjë e sigurt është se ceremonia do të fillojë në orën 16:00, do të përmbajë muzikë, koreografi mbresëlënëse, efekte speciale të teknologjisë më të fundit, shumë fishekzjarre, por përtej kësaj, askush nuk është i sigurt se kush do të performojë në… skenën në stadiumin Al Bayt.

Ndoshta thënë më saktë, deri më tani janë bërë të njohura refuzimet e shumta të artistëve për të performuar në Katar, duke ngritur shumë pikëpyetje se çfarë do të shohim më në fund nesër në orën 16:00 kur nis transmetimi i televizionit ANT1.

E vetmja gjë që është e sigurt është se amerikani Trinidad Cardona do të shfaqet së bashku me nigerianin Davido dhe Aisha, të cilët do të këndojnë himnin e Botërorit “Hayya Hayya (më mirë së bashku)” dhe gjithashtu reperin amerikan Lil Baby i cili gjithashtu ka shkruar një këngë enkas për eventin me titull “The World Is Yours To Take”.

Nga këtu e tutje, teorikisht ata që kanë konfirmuar pjesëmarrjen janë grupi korean BTS që do të performojë këngën Dreamers, e cila është edhe kënga zyrtare e eventit, ndërsa informacionet thonë se pas vitit 2018 Robbie Williams do të këndojë në një botë të dytë. Ceremonia e hapjes së kupës me yllin britanik të popit ka deklaruar (pas refuzimeve të yjeve të tjerë të famshëm të skenës muzikore botërore): “… e konsideroj hipokrite të mos këndoj në Katar).

Meqenëse organizatorët duan të theksojnë kulturën arabe, të gjithë besojnë se Nora Fatehi (kanadeze me origjinë marokene, aktore dhe këngëtare), Balqees (këngëtare nga Emiratet e Bashkuara Arabe), Rahma Riad (këngëtare dhe aktore nga Iraku), Manal (këngëtare nga Maroku). Katër zonjat kishin kënduar në interpretimin e parë të himnit zyrtar dhe të gjitha kanë një ndikim të madh në botën arabe.

Nga këtu e tutje, informacione të pakonfirmuara thonë se në festën muzikore dhe kërcimi do të marrin pjesë edhe Black Eyed Peas, J Balvin dhe Patrick Nnaemeka Okorie, ndërsa e gjithë skena që do të ngrihet brenda stadiumit do t’i referohet kulturës arabe.

Për sa i përket refuzimeve, “jo-të” më të ashpra të katarit ishin ato nga Shakira, Dua Lipa dhe Sir Rod Stewart.