Margot Robbie/ Skenat nudo dhe “JO” e madhe për revistën ‘Playboy’

Aktorja amerikane, Margot Robbie tani është një nga emrat më të mëdhenj në Hollywood dhe pas rolit të saj të fundit në filmin e ardhshëm 'Barbie', aktorja më e paguar.









Njohja e madhe erdhi në hitin e vitit 2013 të Martin Scorsese, ‘The Wolf of Wall Street’, në të cilin ajo luajti gruan e dytë të ndërmjetësit kontrovers të aksioneve Jordan Belfort, të luajtur nga Leonardo DiCaprio.

Roli përfshinte disa skena seksuale, duke përfshirë një skenë nudo, e cila kishte tërhequr vëmendjen e themeluesit të Playboy, Hugh Hefner në atë kohë.

Në atë kohë, Hefner mund të mos e dinte emrin e saj – por ai e dinte se e donte patjetër atë në revistën e tij. Duke folur për Us Weekly në vitin 2014, ai tha: “Vajza që luan gruan e Jordan Belfort është shumë, shumë e bukur. Ajo duhet të jetë në Playboy. Dërgojini asaj një mesazh! Ne jemi gati për të. Ajo do të ishte e mrekullueshme”.

Megjithatë, edhe pse shumë femra të famshme e nisën karrierën e tyre duke pozuar për këtë revistë të veçantë, 23-vjeçarja e atëhershme Robbie e kishte refuzuar kategorikisht ofertën e Hefnerit.

Duke iu referuar filmit që e bëri të famshme botërore, Margot Robbie ka pranuar se kur pranoi rolin në The Wolf of Wall Street, kishte frikë nga skenat seksi dhe pamjet që u publikuan në internet.

Në fakt, Scorsese i kishte sugjeruar që atëherë të mos e shtynte veten, por vendosi të qëndronte lakuriq para kamerës. Duke folur për Telegrafin në vitin 2014, Robbie tha: “Unë mendoj se lakuriqësia për hir të lakuriqësisë është e turpshme. Nëse e vendosin vetëm për ta bërë një vajzë të heqë pjesën e sipërme, atëherë kjo është e neveritshme. Dhe gjithmonë mund ta kuptoni. Kur Martin [Scorchese] po përpiqej të më ndihmonte dhe ai tha në skenën ku po josh Jordanin se ndoshta mund të vishja një mantel, unë thashë se nuk do ta bëja. Ajo duhet të jetë e zhveshur”.

Përkushtimi i aktores për vërtetësinë e skenës ishte i admirueshëm, por kjo nuk do të thotë se ishte e vështirë dhe e turpshme për të. “Nuk e kupton kur shikon filmin, por ne në fakt jemi në një dhomë gjumi të vogël me 30 njerëz të grumbulluar në të. Ata ishin të gjithë burra. Dhe për 17 orë bëj sikur prek veten. Është thjesht një gjë shumë e çuditshme dhe ju duhet të varrosni ngathtësinë dhe absurditetin dhe të angazhoheni plotësisht”.

Nëntë vjet pas publikimit të The Wolf of Wall Street, Margot Robbie tani po shijon një karrierë të lakmueshme. Askush nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur nëse ajo më në fund do të kishte pozuar e zhveshur për revistën legjendare. Por vendimet që ka marrë në karrierën e deritanishme profesionale tregojnë se ajo nuk është thjesht një bionde e bukur në Hollywood dhe ajo i zgjedh me kujdes rolet që merr.