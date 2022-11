Porti i Durrësit/ PD: Qytetarët e Zagrebit nuk e lejuan mikun e Ramës të përlajë pasuritë publike në afera korruptive

Partia Demokratike me anë të një deklarate ditën e sotme nga Sekretarja e Marrëdhënieve me Publikun, Jola Hysaj, u shpreh se afera e qeverisë me portin e Durrësit ëhtë vjedhja më e madhe në historinë e Shqipërisë.









Hysi shtoi se qytetarët e Durrësit nuk meritojnë më pak se qytetarët e Zagrebit të cilët sipas saj nuk lejuan kompaninë e mikut të Ramës të përlajë në afera korruptive pasurinë publike.

Deklarata e plotë:

Merakut të Edi Ramës se si duhet t’u shpjegojë bashkëplaçkitësve reagimin e opozitës kundër vjedhjes nga ai dhe klani i tij, të pasurisë publike më të çmuar të shqiptarëve, Portit të Durrësit mund t’i vijmë në ndihmë duke i rikujtuar opinionit se, investitorët seriozë të Ramës për vjedhjen e rradhës në sipërmarrjen e tij, do të jenë Gugallet, Zotot dhe Mërtirët e rradhës të cilët i shërbyen Ramës në ndërmarrjen Rama, Agaçi, Ahmetaj, Veliaj të djegësve me të cilën organizata kriminale me në krye Ramën vodhi me firmën e tij 420 milionë euro pa garë.

Ndërkohë që Rama po mbyll me arrestimin e cironkave aferën e djegësve, ai nuk humb kohë për skemën e re të plaçkitjes!

Porti i Durrësit është vjedhja më e madhe në historinë e Shqipërisë të cilën Edi Rama, njësoj si Inceneratorët, po i merr pa garë!

Njësoj si inceneratorët, ai i jepet kompanive offshore pas të cilave qëndron vetë Rama dhe rrethi i tij!

Njësoj si me inceneratorët, tashmë jo qindra milionë euro, por miliarda euro pasuri publike, përvetësohen nga Rama dhe miqtë e tij!

Partia Demokratike është e bindur se qytetarët e Durrësit nuk meritojnë më pak se qytetarët e Zagrebit të cilët nuk lejuan kompaninë e mikut të Ramës të përlajë në afera korruptive pasurinë e tyre publike.

Partia Demokratike mbetet e vendosur që Porti i Durrësit, që u përket qytetarëve të Durrësit, nuk do të lejojë që të përfundojnë në xhepat e kompanive offshore të Edi Ramës!

Drejtësia vonon por nuk harron!