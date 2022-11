Shkrimi i ‘Forbes’, Meta: Shqiptarët po ikin sepse Rama është armiku kryesor i lirive të tyre! Nuk duam që ky vend të braktiset

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta deklaron se shqiptarët po ikin sepse Edi Rama është armiku kryesor i lirive të tyre, autori dhe përgjegjësi i vrasjes së shpresës së të rinjve.









Duke iu referuar shkrimit të Forbes- i cili renditi vendet sipas madhësisë së diasporës në raport me popullsinë, duke e vendosur Shqipërinë të tretën me rreth 1.2 milionë emigrantë. Kjo i vendos ata mbi vendet si Siria, Moldavia dhe Armenia- Meta shkruan se ne nuk duam që ky vend të braktiset, Shqipëria u përket të rinjve dhe ne do ta bëjmë realitet.

POSTIMI I PLOTË Eksodi masiv i të rinjve tanë tërheq vëmendjen edhe të Forbes. Shqiptarët po ikin, duke zënë vendin e tretë në botë për të larguarit nga vendi, sepse Edi Rama është armiku kryesor i lirive të tyre, autori dhe përgjegjësi i vrasjes së shpresës së të rinjve, në nivele aq dramatike sa po i detyrojnë të rrezikojnë edhe jetën duke kaluar La Manshin me gomone! Ne nuk duam që ky vend të braktiset, pasi çdo fëmijë që ikën nga Shqipëria le një brengë në familje.

Shqipëria u përket të rinjve dhe ne do ta bëjmë këtë realitet! ✌️