Si e fitoi Katari Kupën e Botës? Pavarësisht më shumë se një dekade kritikash, vendi i Gjirit është shfaqur më i fortë se kurrë

Nuk ka rëndësi nëse Brazili, Argjentina apo dikush tjetër e ngre trofeun muajin tjetër, Katari tashmë e ka fituar Kupën e Botës.









Me gjithë më shumë se një dekadë mbulimi kritik – i cili fillimisht zvogëloi ryshfetin dhe korrupsionin e përfshirë në procesin e tenderit, dhe më pas theksoi ligjet regresive të punës dhe të drejtave të njeriut të Katarit – petro-monarkia e Gjirit është shfaqur më e fortë se kurrë pas një kombi të pakrahasueshëm -projekt ndërtimi.

Kupa e Botës, e cila fillon të dielën, ka ndihmuar në përshpejtimin e zhvillimit të Katarit, duke shtuar ndërtimin e stadiumeve të nivelit të lartë, qendrave tregtare të shkëlqyera, hoteleve me pesë yje dhe një aeroporti të klasit botëror – dhe i mundësoi atij të ushtrojë ndikim si gjeopolitik ashtu edhe sportiv.

Dhe, pa marrë parasysh reagimin ndaj të drejtave të njeriut, turneu ka disa nga politikanët më të lartë të Perëndimit.

Emmanuel Macron të enjten iu bashkua korit të politikanëve që u kërkonin njerëzve të ecin me qetësi ndaj Katarit, duke thënë se “sporti nuk duhet të politizohet”. Presidenti francez po i bënte jehonë një letre shumë të kritikuar të FIFA-s në fillim të këtij muaji, në të cilën presidenti Gianni Infantino u tha ekipeve të Kupës së Botës që t’i përmbaheshin futbollit dhe të shmangnin dhënien e mësimeve morale.

Larg nga të qenit një kundërshtues diplomatik, Kupa e diskutueshme e Botës do të mirëpresë shumë zyrtarë të lartë perëndimorë. Siç u raportua fillimisht nga POLITICO, Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken do të marrë pjesë në ndeshjen SHBA kundër Uellsit të hënën. Ministri i Jashtëm i Belgjikës Hadja Lahbib do të jetë atje për të mbështetur Djajtë e Kuq. Në Doha do të shkojë edhe homologu i saj britanik James Cleverly.

Katari ka qenë prej kohësh nën kritika për përdorimin brutal të punëtorëve emigrantë; qëndrimi i tij ndaj të drejtave të LGBTQ+; dhe mbikëqyrjen e mundshme shtetërore të tifozëve. Nga jashtë, ajo u godit nga një bllokadë shumëvjeçare nga fqinjët e saj të Gjirit, të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe të mbështetur në mënyrë implicite nga SHBA-të e atëhershme dhe Presidenti Donald Trump.

Por Katari i ka larguar kritikët dhe armiqtë falë shkathtësisë së tij diplomatike, levave të krijuara nga burimet e tij të mëdha hidrokarbure – dhe gatishmërisë së tij për të spërkatur paratë.

“Katari vendosi se do të mësonte të drejtonte në korsinë e shpejtë të një autostrade”, tha Simon Chadwick, profesor i sportit dhe ekonomisë gjeopolitike në Skema Business School në Paris, për ofertën për Kupën e Botës. “Por Katari kishte para për të qenë në gjendje të mësonte të drejtonte makinën”.

Disa nga kritikat – të cilat vazhdojnë të pandërprera në prag të turneut – dolën në shtëpi. Dhe, të paktën në një rast, ndezi ndryshime.

Sistemi kafala, një mekanizëm punësimi i bazuar në sponsorizime, i prezantuar për herë të parë nga britanikët në Bahrein në vitet 1930, u përfundua me ligj në Katar në vitin 2020. Në teori, kjo u lejon punëtorëve në Katar të ndryshojnë vendet e punës pa pasur nevojë të marrin lejen e punëdhënësit. Në të njëjtën kohë, Doha miratoi gjithashtu një rritje të pagës minimale në 1,000 rial në muaj – ose rreth 264 €.

Megjithatë, vëzhguesit theksojnë se problemet “toksike” të punës së Katarit – të cilat kanë rezultuar në abuzimin dhe vdekjen e shumë punëtorëve migrantë të Azisë Jugore – nuk përfunduan me heqjen e kafalës.

“Unë mendoj se ka një argument të madh bindës për të thënë se sistemi lehtëson skllavërinë ose punën e detyruar”, tha Nicholas McGeehan, drejtor themelues i FairSquare Research and Projects, puna e të cilit është fokusuar gjerësisht në të drejtat e njeriut në Gji.

“Ka gjëra të tjera që ndihmojnë në kontrollin e punëtorëve”, shtoi McGeehan. “Ju keni shuma të mëdha borxhi, konfiskim sistematik të pasaportave, mungesë të sindikatave, mungesë të shoqërisë civile dhe mungesë të çdo aksesi në drejtësi apo [kujdes] të mirë shëndetësor.”

“Kur i bashkoni të gjitha këto gjëra, ato janë shumë toksike dhe lehtësojnë kontrollin pothuajse të plotë mbi fuqinë punëtore migrante”, tha McGeehan.

Vlerësimet ndryshojnë, pasi qeveria e Katarit nuk ndan të dhëna zyrtare për vdekjet e punëtorëve migrantë, por qindra nepalianë kanë vdekur në shtetin e Gjirit nga arresti kardiak, aksidentet në vendin e punës dhe vetëvrasjet që nga viti 2010, sipas statistikave të qeverisë së saj. Ndërkohë, ligjet e reja të Dohas për ngrohjen e punës ofrojnë “mbrojtje të tmerrshme” nga temperaturat e larta, tha McGeehan.

Megjithatë, ka disa mbështetje për reformat e Katarit. Marc Tarabella, një eurodeputet socialist belg i cili është nënkryetar i Delegacionit të Parlamentit për Marrëdhëniet me Gadishullin Arab dhe gjithashtu bashkëkryetar i Grupit Sportiv, i tha POLITICO se, falë Kupës së Botës, Katari është bërë “një shembull i mirë për t’u ndjekur për vendet e tjera në fqinjësi”.

Dhe Katari në muajt e fundit është bërë gjithnjë e më luftarak për t’u mbrojtur ndaj perëndimit, pas vitesh të tëra që ka goditur mjekrën.

Ministri i Punës i vendit u tha ligjvënësve të Parlamentit Evropian të hënën se Katari ishte subjekt i një “fushate shpifjeje”. Vetë zyrtari më i lartë i Kupës së Botës tha se kritikat ndaj Katarit ishin “ndoshta” të motivuara racore.

Presidenti i Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaifi, i cili nuk është i lidhur me ekipin organizator të Kupës së Botës, por është Katari më i profilit të sporteve evropiane, ishte më i kujdesshëm, duke i thënë POLITICO-s se ai është “shumë krenar” që vendi i tij po pret Kupa e Botës dhe nuk po “përpiqet të fshihet” në hije.

“A po bëjmë gjithçka 100 për qind në rregull? Ndoshta jo. A jemi perfekt? Jo. Por ne po i korrigjojmë gjërat”, tha ai. “Kupa e Botës ka bërë një punë fantastike për Katarin: infrastrukturë, rregullim. Shumë gjëra ndryshuan; gjëra masive”.

Ndoshta e vetmja gjë që tani mund të prishë vërtet arritjen e kurorëzimit të Katarit është një turne simbolik si nga këndvështrimi i të drejtave të njeriut ashtu edhe nga këndvështrimi logjistik.

Kjo është diçka që kritikuesit e shohin si një mundësi të qartë.

Tifozët LGBTQ+ që do të marrin pjesë në turne ende rrezikojnë të bien në kundërshtim me ndalimin e homoseksualizmit nga Katari. Garancitë që grupet e të drejtave të njeriut kanë marrë nga FIFA, në mënyrë thelbësore të pashoqëruara nga legjislacioni i Katarit për mbrojtjen e LGBTQ+, janë të pamjaftueshme, tha Minky Worden, drejtor i nismave globale në Human Rights Watch.

Duke përshkallëzuar këto shqetësime për të drejtat e njeriut, një ambasador i Kupës së Botës të Katarit i tha transmetuesit gjerman ZDF se homoseksualiteti ishte “dëm në mendje”, në komente që shkaktuan një reagim të ashpër në fillim të këtij muaji.

Pyetjet organizative mbeten gjithashtu pak përpara fillimit të turneut me Ekuadorin kundër Katarit të dielën, me dhjetëra mijëra tifozë që zbresin në vendin e vogël.

Ronan Evain, drejtor ekzekutiv i Football Supporters Europe, i tha POLITICO se ai ishte i shqetësuar për stërvitjen e stjuardëve të Kupës së Botës, qasjen e policisë ndaj mbështetësve dhe logjistikën e lëvizjes së tifozëve drejt dhe nga stadiumet me autobus.

Ndërsa Katari – një vend ku makina është mbret – reklamon zhvillimet e transportit publik të përshpejtuar nga Kupa e Botës, vetëm disa nga stadiumet janë të lidhura me sistemin e ri të metrosë me gaz.

Një kthesë e birrës në minutën e fundit nga nikoqirët e Katarit, tashmë e ndaluar brenda dhe përreth stadiumeve të turneut, shkaktoi më shumë ankth për grupet e të drejtave të njeriut, duke pasur parasysh garancitë e mëparshme për konsumimin e alkoolit të ofruara nga Katari.

Dhe më shumë se një dekadë pasi Katari fitoi në të vërtetë të drejtat për të organizuar turneun, hetimet po zhurmojnë për korrupsionin që prishi procesin dhe rezultoi në trokitje të FBI-së në dyert e FIFA-s. Prokurorët francezë po hetojnë rolin e dyshuar të ish-presidentit francez Nicolas Sarkozy në ndihmën e Katarit për të fituar ofertën, raportoi e përditshmja franceze Le Monde në fillim të kësaj jave. Katari gjithmonë e ka mohuar se ka fituar ofertën me mjete të liga.

Në lidhje me shqetësimet e aktivistëve LGBTQ+, një zëdhënës i FIFA-s tha se organi qeverisës ishte “i bindur se të gjitha masat e nevojshme do të jenë në vend që tifozët dhe aleatët LGBTIQ+ të shijojnë turneun në një mjedis mikpritës dhe të sigurt, ashtu si për të gjithë të tjerët”.

Në një deklaratë, Komiteti Suprem i Kupës së Botës të Katarit tha se “është i përkushtuar për të ofruar një përvojë gjithëpërfshirëse dhe pa diskriminim të Kupës së Botës FIFA, e cila është mikpritëse, e sigurt dhe e aksesueshme për të gjithë pjesëmarrësit, pjesëmarrësit dhe komunitetet në Katar dhe në mbarë botën”.

Por çfarë ndodh kur cirku largohet nga qyteti?

Katari ka treguar shkathtësi të jashtëzakonshme gjeopolitike për të mbajtur të ëmbël interesat konkurruese me të cilat janë të ndërlidhura pasuritë e tij. Ai pret bazën më të madhe ushtarake të SHBA-së në Lindjen e Mesme, ndërsa ndan gjithashtu aksesin me Iranin në fushën e gazit që gjeneroi pasurinë e tij astronomike.

Për shkak të luftës së vazhdueshme ruse në Ukrainë, “Katari do të mbetet jashtëzakonisht i rëndësishëm për sa i përket dinamikës së energjisë, veçanërisht kur gazi fillon të dalë në qarkullim”, tha Kristian Ulrichsen, bashkëpunëtor për Lindjen e Mesme në Institutin Baker të Universitetit Rice. “Unë mendoj se ata do të vazhdojnë të luajnë një rol në diplomacinë rajonale, veçanërisht përballë Iranit nëse nuk ka përparim në negociatat bërthamore”. Doha ishte një lojtar kryesor diplomatik kur SHBA u tërhoq nga Afganistani në vitin 2021, shtoi Ulrichsen.

Një nga eksportet më të suksesshme të Katarit, konglomerati mediatik beIN Media Group, i njohur për degën e tij të transmetimit sportiv ndërkombëtar, por edhe pronar i studiove filmike të Hollivudit Miramax, është kontaktuar nga investitorë të ndryshëm amerikanë dhe sauditë të interesuar për të blerë një aksion në kompani shteti mendon se si të pozicionohet në skenën ndërkombëtare pasi Kupa e Botës ka përfunduar dhe ka mbaruar.

Në të njëjtën kohë, një person i njohur me bisedimet tha se investitorët amerikanë janë të interesuar të blejnë një aksion në PSG, e cila është në pronësi të plotë të Katar Sports Investments. QSI bleu 22 për qind të aksioneve në SC Braga të Portugalisë muajin e kaluar, që ishte hapi i parë i fondit të investimeve drejt pronësisë së shumë klubeve dhe një shenjë e mëtejshme e rritjes së rëndësisë së QSI dhe beIN për Katarin pas Kupës së Botës.

“Unë nuk mendoj se ata do të heqin dorë që sporti të jetë një komponent i strategjisë së kombit,” tha Mahfoud Amara, profesor i asociuar i menaxhimit të sportit në Universitetin e Katarit.

Katari do të presë Kupën e Azisë së Futbollit në 2023 dhe Lojërat Aziatike me shumë sporte në 2030. Zyrtarët janë aktualisht në diskutime paraprake rreth një oferte për një tjetër ngjarje xhevahiri: Lojërat Olimpike Verore 2036.