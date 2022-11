Universiteti i Oksfordit parashikon se kush do të fitojë Kupën e Botës 2022

Kupa e Botës është afër, me Universitetin e Oksfordit duke aplikuar modelin e tij matematikor për të përcaktuar skuadrën që do të largohet nga Katari me trofeun.









Modeli simuloi fazën e grupeve një milion herë dhe fazën e eliminimit 100,000 herë, duke arritur në përfundimin se Brazili do të fitojë trofeun Jules Rimet me një shans 61.3% për të mundur Belgjikën në finale. Për ta bërë këtë, sigurisht, atij do t’i duhet të eliminojë Argjentinën në gjysmëfinale , një çift i dalë në bazë të algoritmit dhe në të cilin shanset janë paksa në favor të Seleção (51.6% kundrejt 48.4%).

Belgjika nga ana e saj la jashtë finales kampionen aktuale të botës, Francën , e cila arriti deri në gjysmëfinale.

Tavani “8” parashikon Spanjën, Anglinë, Portugalinë dhe Holandën, ndërsa Gjermania do të përjashtohet nga “16”, sipas modelit, duke paguar kështu vendin e 2-të në grup me Spanjën.