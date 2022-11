VIDEO/ PD-ja nis garën e Primareve në kryeqytet, prezantohen 7 kandidatët që synojnë përballjen për Bashkinë e Tiranës

Partia Demokratike ka prezantuar sot 7 kandidatët që do të marrin pjesë në garën për primaret brenda selisë blu, për të nxjerrë më pas dhe konkurrentin kryesor përballë Erion Veliajt në votimet e 14 majit 2023.

Takimi është zhvilluar para demokratëve të degës 1 dhe 2 në Tiranë.









Belind Këlliçi u shpreh se është i gatshëm për t’i lënë të gjitha funksionet e tij dhe për t’u përballur me Erion Veliajt, ndërkohë që shtoi se nëse do fitojë, kandidatët e tjerë në garë do jenë pjesë e ekipit të tij në bashkinë e kryeqytetit.

Në këtë garë brenda PD-së konkurrojnë aktualisht:

Belind Këlliçi

Ilir Alimehmeti

Gerti Bogdani

Ardiana Kalaja

Julian Dedaj

Fatmir Merkoçi

Enkelejda Fejzo