Dhëndri i Erdoganit reklamon një dron të ri luftarak përpara zgjedhjeve

Baykar i Turqisë, kompania e dhëndrit të Tajip Erdogan, prezantoi të dielën dronin e ri ambicioz, një luftëtar pa pilot, duke i lënë gjithashtu syrin periudhës parazgjedhore në të cilën ka hyrë vendi. KIZILELMA (“Molla e Kuqe”) ka përfunduar testin e taksimit në Aeroportin Tsorlos, Trakia Lindore. Kjo do të thotë se nuk u ngrit, por se mund dhe lëviz në mënyrë autonome në tokë. Fluturimi do të testohet në një fazë të mëvonshme.









Natyrisht, kjo nuk e pengon aspak kompaninë dhe njerëzit e saj, të cilët nxituan të fotografoheshin pranë punës së tyre, përfshirë edhe kryetarin e Bordit të Drejtorëve, Selcuk Bayraktar.

Avioni po zhvillohet nga Baykar me burimet e veta.

Turqit, siç thuhet në botimet përkatëse, po investojnë shumë në KIZILELMA, duke thënë se kjo do të revolucionarizojë fushën e betejës.

Është krijuar për t’u ngritur nga pistat me gjatësi të shkurtër , si ajo e mini aeroplanmbajtëses “Anadolu”. Ata gjithashtu duan t’i japin dronit aftësinë për t’u përfshirë në luftime ajrore me avionë me pilot ndërsa është i armatosur me raketa dhe sisteme armësh të prodhimit turk.

E veçanta e tij është “firma” e ulët në radarë, pavarësisht përmasave të mëdha. Në ngritje do të peshojë deri në 6 tonë, nga të cilat 1.5 ton do të jetë ngarkesa në sistemet e armëve. Së fundi, do të ketë radar të teknologjisë AESA i cili do t’i japë një pamje shumë të mirë të asaj që po ndodh në ajër dhe në tokë.

KIZILELMA do të mund të fluturojë në një lartësi prej 35,000 – 45,000 këmbë (lartësia e avionëve të pasagjerëve) me një rreze veprimi që do të kalojë 800 kilometra. Një variant me një motor supersonik është planifikuar në të ardhmen.