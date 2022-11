A është mungesa e seksit fajtore për puçrrat? Zbuloni gjithçka rreth akneve

Aknet janë një sëmundje inflamatore kronike por edhe e përsëritur e njësisë dhjamore. Shfaqet me një skuqje shumëformëshe në zona të veçanta, si fytyra, qafa, sternumi, shpatullat dhe shpina. Është një nga sëmundjet më të shpeshta të lëkurës, nga e cila vuan 9.4% e popullsisë së botës, pasi prek të gjitha racat dhe të dy gjinitë.









Patogjeneza e akneve përfshin 4 çrregullimet e mëposhtme:

Aktiviteti intensiv i gjëndrave dhjamore që rezulton në rritje të seborresë (d.m.th. yndyrë e lëkurës).

Ndërprerja e keratinizimit brenda folikulit, duke rezultuar në rritjen e keratinizimit dhe formimin e një tape keratine.

Rritja e kolonizimit të folikulit dhjamor nga P.Acnes (mikrobi specifik i akneve, anaerobi Gram pozitiv).

Inflamacion dhe reagim specifik imunitar i pacientit (me lëshimin e ndërmjetësve inflamatorë në lëkurë).

Një rol shtesë luhet gjithashtu nga:

trashëgimia

çrregullime menstruale

faktorët klimatikë (klima e lagësht, rrezatimi UV)

droga, si anabolikë, steroid, etj.

8 mite që lidhen me aknet

1 Aknet prekin vetëm adoleshentët dhe gratë

Aknet janë problemi dermatologjik më i zakonshëm tek adoleshentët (70%-80% e adoleshentëve kanë lezione akne). Por nuk ka të bëjë vetëm me ta, por edhe shumë të rritur, burra dhe gra, të cilët shqetësohen shumë kur shohin se aknet e tyre adoleshente nuk u janë larguar asnjëherë ose që shfaqen papritur në të 30-at me puçrra në fytyrë.

2 Është sëmundje ngjitëse

Në bazë të patogjenezës së sëmundjes, nuk vërtetohet asnjë mendim analog.

3 Është për shkak të higjienës së dobët

Nëse dikush e beson këtë mit, së shpejti do të zbulojë se pastrimi i vazhdueshëm i fytyrës do të irritojë më tej lëkurën dhe do të përkeqësojë aknet. Qasja ideale ndaj higjienës së akneve duhet të përfshijë: larjen e fytyrës në mëngjes dhe në mbrëmje me një pastrues të butë, tharje të butë me një peshqir të pastër dhe aplikimin e trajtimit të rekomanduar nga dermatologu.

4 Është për shkak të mungesës së seksit

Nuk ka asnjë studim shkencor që tregon se marrëdhëniet seksuale shkaktojnë, përkeqësojnë ose përmirësojnë aknet.

5 Kjo është për shkak të dietës

Deri më sot, studime të ndryshme shkencore nuk kanë arritur të lidhin dietën dhe aknet. Kjo praktikisht do të thotë se dieta nuk mund të shkaktojë akne. Ushqimet si pica, patate të skuqura apo edhe çokollata nuk çojnë në akne. Sigurisht, ka njerëz që besojnë se disa ushqime ndikojnë tek ata. Nëse i përkisni kësaj kategorie, thjesht shmangni këto ushqime. Në fund të fundit, mbajtja e një diete të ekuilibruar në përgjithësi ndihmon në gjendjen e mirë fizike!

6 Është për shkak të stresit

Stresi i përditshëm i stilit të jetesës moderne nuk është një faktor në përkeqësimin e akneve. Ankthi i vazhdueshëm që kërkon trajtim mjekësor shpesh trajtohet me medikamente që mund të shkaktojnë puçrra fytyre si një efekt anësor.

7 Nuk ka shërim, por do të kalojë vetë

Ashtu si sëmundjet e tjera të lëkurës, aknet duhet të trajtohen. Disa forma të akneve, të tilla si puçrrat cistike, mund të shkaktojnë plagë të shëmtuara në fytyrë ose pjesë të tjera të trupit. Është e sigurt që sa më herët të fillojë trajtimin e duhur, aq më shpejt do të përmirësohet imazhi i lëkurës së tij.

8 Dielli shëron aknet

Rrezitja pas ekspozimit në diell mund të bëjë përkohësisht lëkurën e irrituar dhe puçrrat më pak të dukshme, por nuk mund të shërohet. Në verë, duhet përdorur një krem ​​kundër diellit (veçanërisht për fytyrat e prirura ndaj akneve) për të shmangur zbardhjen e lezioneve të fundit të akneve të shkaktuara nga dielli.

Është e vërtetë se:

Ndonjëherë mund të jetë për shkak të kozmetikës.

Kjo mund të ndodhë duke përdorur produkte “të papërshtatshme” për lëkurën. Pra, duhet të zgjidhni kozmetikë pa yndyrë, pa cezogjene dhe jo akneogjene.

Ndonjëherë mund të nevojitet një test mikrobiologjik, por jo si ekzaminim rutinë, dhe kjo sepse rezultati i tij nuk ndikon në trajtimin terapeutik dhe nuk është një infeksion mikrobik. P.acnes thjesht vepron si një nxitës i inflamacionit.

Dermatologu mund të kërkojë një analizë hormonale, por jo si një test rutinë (kjo vetëm kur ka manifestime ose një histori të hiperandrogjenemisë).

Klinikisht, në fillim krijohet një çiban (puçërr e vogël e bardhë e mbyllur, ose njollë e zezë e hapur), e ndjekur nga ënjtja e saj, inflamacioni (puçrrat e kuqe me qelb) dhe ndonjëherë mund të krijohen kiste, por mund të mbeten edhe shenja ( sidomos kur pacienti duke “ngacmuar” puçrrat e tij ).

Trajtimi i akneve

Trajtimi i akneve përfshin udhëzime të përgjithshme për kujdesin e lëkurës, medikamente aktuale dhe medikamente orale.

Qëllimet e trajtimit janë të trajtojë bllokimin e kanalit dhjamor, të reduktojë seborrenë, të reduktojë popullatën bakteriale dhe në të njëjtën kohë të reduktojë produktet inflamatore të prodhuara dhe në fund të trajtojë inflamacionin.

Isotretinoin (derivat i vitaminës A) është ndoshta ilaçi më efektiv në kurën e dermatologut, pasi jo vetëm që mund të eliminojë lezionet e akneve, por edhe zvogëlon (me përdorimin e duhur) mundësinë e përsëritjes, një fakt veçanërisht i rëndësishëm. Kërkon bashkëpunim të mirë pacient-mjek dhe shmangien e “informimit” të pacientëve nga interneti!