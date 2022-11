FOTO/ Moti i keq sjell probleme në vend, Vasili: Rama memec për përmbytjet, llafazan për Portin e Durrësit

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili, ka reaguar për situata me reshjet në vendin tonë.









Në një deklaratë në Facebook, Vasili shprehet se “Edi Rama për përmbytjet memec, për Portin e Durrësit llafazan!!”.

Sipas tij kryeministri nuk ka reaguar për situatën e krijuar nga reshjet në vend, ndërsa shqiptarët kanë nevojë për ndihmë.

Reagimi i plotë:

Edi Rama per permbytjet memec, per Portin e Durresit llafazan!! Asnje fjale nga ky medemek kryeministri i Shqiperise nderkohe qe gjithe vendi eshte ne daren e permbytjeve. Ky llafazani i palodhur qe flet dhjete here ne dite per Portin e Durresit per permbytjet hiç fjale.

Sot duan ndihme shqiptaret por kryeminister nuk kane. Kryeministri eshte ne kembe vetem kur behet fjale per grabitje te medha si Porti i Durresit etj afera pa fund. Edi Rama dil e fol se sot eshte Shqiperia ne hall. Po nuk ke faj per ty hall eshte vetem Porti i Durresit se paradhenia te merr me qafe! O KM ja ku i ke Fotot e qyteyeve nen uje dil e fol, apo po pret te dale dielli e te fillosh hartimet idiote me beteja e me armiq!