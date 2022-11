Futbollisti më me fat në botë, nga martesa te ftesa për Botërorin e Katarit brenda ditës

Senegali nuk mund të llogarisë në shërbimet e Ismail Jakobs për Botërorin e Katarit, për shkak të problemeve me dokumentet.Vendin e tij do ta zërë Moussa Ndiaye, mbrojtësi i Anderlechtit të Belgjikës, i cili mori njoftimin nga trajneri Aliou Cissé në ditën e dasmës së tij me Matel Aw në Guédiawaye, sipas gazetës senegaleze Sport në faqen e saj të internetit.









Tani, Ndiaye është i detyruar të shtyjë muajin e mjaltit, do të duhet të bëjë valixhet për në Katar për të marrë pjesë në Kupën e Botës FIFA Katar 2022 dhe të mbajë mbi supe numrin dy të caktuar për Ismail Jakobs.