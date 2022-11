Kupa e Botës 2022/ Ish e dashura e Militao dhe Neymar po pret me padurim fitoren

Ajo në Katar me Brazilin dhe atje në një plazh të famshëm të vendit të saj. Ender Militao është anëtari i kombëtares së Brazilit që po merr pjesë në Kupën e Botës dhe do të luajë me Kamerunin, Serbinë dhe Zvicrën. Caroline Lima, me të cilën pati një lidhje deri në verë, ndodhet në Brazil, por ajo ende është në pritje të premierës së Botërorit.









Modelja braziliane u divorcua nga futbollisti i Real Madridit pak para se të lindte vajza e tyre, pasi ajo tha se ai nuk ishte aq besnik.

Vajza e tyre Cecilia do të jetë gjithmonë pika e tij e përbashkët e kontaktit dhe, megjithëse është shumë e re, do ta shohë babin duke luajtur në një Kupë Bote. Para Militaos, 26-vjeçarja kishte një lidhje me Neymar-in, ndaj ka edhe një arsye tjetër për të pritur me padurim ecurinë e kombëtares braziliane në Katar.

Caroline veshi bikinit, mori një flamur brazilian, bëri një foto, e ngarkoi në Instagram me mbishkrimin “Brazil” dhe tashmë ka arritur 800,000 pëlqime!

