“Populli ka folur”/ Musk heq ndalimin e Twitter për Donald Trump

Elon Musk tha se Donald Trump do të “rikthehet” në Twitter, duke përmbushur premtimin e tij për të hequr ndalimin e ish-presidentit, i cili ishte dëbuar për shkelje të rregullave të platformës kundër nxitjes së dhunës.









Musk kishte postuar një sondazh në Twitter të premten, duke u kërkuar përdoruesve të peshonin nëse Trump duhet të lejohej të kthehej, dhe të shtunën vonë miliarderi i teknologjisë postoi në Twitter se bazuar në rezultatet e sondazhit “Njerëzit kanë folur. Trump do të rikthehet në detyrë”. Që nga e shtuna mbrëma, llogaria e Trump ishte drejtpërdrejt në platformë.

Nëse ish-“shefi i Tweeter-it” vendos të rikthehet është një çështje tjetër. Trump ka thënë se nuk ka në plan të kthehet në Twitter dhe ka premtuar se do t’i përmbahet kompanisë së tij të mediave sociale – Truth Social – megjithëse ajo platformë nuk ka arritur të tërheqë ndjekësit e mëdhenj që ai kishte krijuar në Twitter.

Njoftimi i Musk të shtunën është një ndryshim i dukshëm në kurs. Në fillim të nëntorit Musk kishte thënë se “Twitter nuk do të lejojë askënd që u de-platformua për shkeljen e rregullave të Twitter të kthehet në platformë derisa të kemi një proces të qartë për ta bërë këtë, i cili do të marrë të paktën disa javë të tjera”. Ai gjithashtu kishte folur për krijimin e një këshilli grupesh këshillimore për të ndihmuar në marrjen e vendimeve në lidhje me moderimin e përmbajtjes dhe ndalimin e përdoruesve.

Në vend të një këshilli, Musk me sa duket zgjodhi një sondazh në Twitter.

Musk ka kundërshtuar të ashtuquajturit “permabans”, duke e quajtur largimin e Trump “moralisht të keq” në muajt para se të blinte platformën për 44 miliardë dollarë. CEO i Tesla-s kishte premtuar një qasje më të lirë ndaj moderimit në Twitter – duke e quajtur veten një “absolutist i fjalës së lirë” në të kaluarën – dhe rivendosja e së shtunës do të dukej se përmbushte këtë angazhim dhe do të vazhdonte një ndryshim të rëndësishëm në drejtim në kompani.

Grupet e të drejtave civile dhe mbikëqyrësit e internetit kanë paralajmëruar se Musk do të sillte një epokë të re të gjuhës së urrejtjes në platformë me qasjen e tij më laissez-faire.

Të shtunën, presidenti i NAACP Derrick Johnson tha se nëse “Elon Musk vazhdon të drejtojë Twitter-in kështu, duke përdorur sondazhet e mbeturinave që nuk përfaqësojnë popullin amerikan dhe nevojat e demokracisë sonë, Zoti na ndihmoftë të gjithëve”. Johnson tha gjithashtu se reklamuesit duhet të ndalojnë menjëherë punën me Twitter.

Disa reklamues të mëdhenj kanë ndërprerë tashmë marrëdhëniet e tyre me platformën, një trend që u rrit pasi vetë Musk postoi në Twitter një histori të rreme në lidhje me sulmin ndaj burrit të Nancy Pelosi vetëm disa ditë pasi mori kontrollin e kompanisë.

Për vite me radhë, Twitter ka luftuar me pyetjet në lidhje me moderimin e përmbajtjes dhe nëse njerëzit që shkelin rregullat dhe kushtet e shërbimit të faqes duhet të ndalohen ose qortohen në mënyra të tjera. Konservatorët kanë argumentuar se platforma synon në mënyrë të padrejtë përmbajtjen e tyre, ndërsa liberalët kanë kërkuar që kompania të bëjë më shumë për të censuruar postimet dhe përdoruesit që ata thonë se po përhapin dezinformata dhe gjuhë të urrejtjes.

Twitter e ndaloi përfundimisht Trumpin pasi ai shkeli rregullat e platformës kundër nxitjes së dhunës pas komenteve të tij në kryengritjen e 6 janarit 2021 në Kapitolin e SHBA. Në muajt e mëparshëm Twitter kishte etiketuar dhe hequr postime të shumta të Trump që shkelnin rregullat e platformës.

Rivendosja e Trump mbyll një javë tjetër tepër të trazuar për Twitter. Platforma po funksionon me një staf skelet, pasi Musk pushoi gjysmën e fuqisë punëtore vetëm disa ditë pasi bleu kompaninë, dhe më pas qindra të tjerë u larguan këtë javë pas një ultimatumi të Musk që stafi ose angazhohet për praktikat e punës “hardcore” ose jep dorëheqjen. Duket se shumë zgjodhën të shkonin drejt daljeve, në vend që të punonin për Musk, dhe përdoruesit në të gjithë faqen parashikuan se nuk do të zgjaste shumë, ndërsa fundjavën do ta kalonin duke përgëzuar platformën.

Është e paqartë nëse rivendosja e Trumpit në Twitter do të ndikojë në mënyrën se si Facebook dhe platformat e tjera të mediave sociale vendosin se si të trajtojnë llogaritë e ish-presidentit, të cilat gjithashtu u pezulluan pas kryengritjes së 6 janarit. Facebook ka thënë se do të vendosë nëse do të rivendosë llogarinë e Trump në janar 2023, ndërsa YouTube ka thënë se ai është pezulluar për një kohë të pacaktuar derisa rreziku i dhunës që vjen nga Trump të jetë ulur.