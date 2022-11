Rusi/ Zjarr në Moskë në sheshin Komsomolskaya – Shikoni videon

Një shpërthim është dëgjuar në qendër të Moskës, në zonën e stacionit qendror në sheshin Komsomolskaya.









Sipas Ministrisë ruse të Emergjencave, një magazinë me tulla dykatëshe është përfshirë nga flakët, ku zjarrfikësit po përpiqen ta kontrollojnë. Informacionet bëjnë me dije se shtrirja e zjarrit është rreth 2000 metra katrorë.

Në vendngjarje shihen zjarrfikësit, ndërsa qielli është mbuluar me tym të zi. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit dhe shpërthimit.

