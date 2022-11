Anglia kombëtarja më e shtrenjtë, por “mbret” është Mbape. Ja vlera e 32 përfaqësueseve të Botërorit

“Tre Luanët” e Garet Sauthgejt nuk kanë rivalë në tregun e lojtarëve, aty ku vlera e 26 lojtarëve shkon në 1.25 bilionë euro.









E dhëna në fjalë rrit akoma më shumë përgjegjësin te ta. Por nuk mund të mbetet pas as Brazili i Nejmarit me Francën kampione, respektivisht me 1.14 bilionë euro dhe 1.03 bilionë euro.

Për sa i takon aspektit individual, Kiljë Mbape ruan kreun me 160 milionë, i ndjekur nga Vinicius me 120 milionë euro.

Vlen të theksohet se organizatorët kanë shifrën më të ulët si në spektrin kolektiv ashtu edhe individual.

PANORAMASPORT.AL