Berisha nga Kuçi në Shkodër: Përmbytja erdhi nga qeveria, hapën portat e Komanit,

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ishte sot në një nga zonat e përmbytura të Shkodrës, ku hodhi akuza se përgjegjëse për këtë situatë të krijuar është qeveria e papërgjegjshme.









Berisha: Të theksoj se absolutisht se kjo është dëshmi e një papergjegjshmëri të plotë e këtyre qeveritareve që kanë hapur portat e Komanit, kanë derdhur 2mijë m2 vetëm sepse nuk dilnin dot nga skema e vjedhjeve. Këto reshje kanë qenë tërësisht të parashikuara nga gjeoshkenca që ua ka dërguar në zyra këtyre qeveritare që vjedhja u ka verbuar sytë dhe bllokuar veshët, një njoftim serioz ka bërë stacioni meterologjik italian që ka parashikuar reshje ekstreme në Alpet e veriut, të gjitha këto nuk kanë mjftuar për Edi Ramën dhe Ballukun se e kanë mendjen të shfrytëzojnë energjinë për të vjdhur, e berë për të shtuar rezervat. Ku i kishte sytë kur të dhënat thonin që do kishte reshje ekstreme. I kishte sytë te paratë që do vidhin se kishin prokuruar se do vidhnin nga 10 mln euro energji elektrike. Tani që plasi skandali përpiqen të mashtrojnë, Nuk donin të ndërprisnin vjedhjen janë mbi 2500 hektarë të mbytura. Zonja i tmerronte shqiptarë se dimri do të jetë i keq. Për ata që donin të vidhin dhe të fusnin fashën 800 kë për të gjobitur 120 mije qytetarë.