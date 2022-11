Kupa e Botës 2022/ Tifozët e Anglisë po kërkonin birrë dhe Sheiku i çoi në pallatin e tij

Aty ku mbaron alkooli, fillon aventura për tifozët anglezë në Kupën e Botës të futbollit. Birrat mund të jenë ndaluar dhe Budweiser, për shembull, po ia jep të gjithë depon e saj vendit fitues, por miqtë e Tre Luanëve që udhëtuan në shtetin arab nuk po heqin dorë.

Dhe veçanërisht dy prej tyre, u shpërblyen me një përvojë të paharrueshme, pasi “safari” për një birrë i çoi në pallatin e Shehut!

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!”

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!”

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! #FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP

— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022