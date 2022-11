Luani, peshorja dhe… Të afrueshme dhe të sjellshme, cilat janë 3 shenjat më miqësore të Horoskopit?

Disa njerëz kanë aftësinë të hyjnë në çdo dhomë plot me të huaj dhe të largohen me tre të rinj. Ata gjithmonë prezantohen me personin pranë tyre në radhë, shkojnë mirë me pothuajse të gjithë ata që takojnë dhe thjesht duken kaq të sigurt.









Nëse e keni pyetur ndonjëherë veten se cili është sekreti i tyre, përgjigja mund të gjendet në grafikun e tyre të lindjes.

Shenjat më miqësore janë të afrueshme dhe të sjellshme. Ato lënë mënjanë çdo besim që mund t’i pengojë për të krijuar një njohje të re, e cila pse jo mund të zhvillohet në një miqësi të re të mrekullueshme ose marrëdhënie të përjetshme. Është në natyrën e tyre të veprojnë si kameleonët, që praktikisht do të thotë se ata mund të përshtaten me çdo mjedis ku gjenden dhe të transformojnë energjinë rreth tyre në harmoni të përsosur. Për shkak të kësaj, ato priren të ndërtojnë marrëdhënie shpejt.

Pra, cilat janë 3 shenjat më miqësore të zodiakut?

Luani

Luani i zjarrtë drejtohet nga Dielli, i cili i jep kësaj shenje një prirje shumë të ngrohtë dhe miqësore. Luanët e zodiakut janë të shoqërueshëm, të sigurt dhe të sjellshëm nga natyra. Pavarësisht se u pëlqen të jenë në qendër të vëmendjes, ata janë shumë besnikë dhe bujarë me miqtë dhe të dashurit e tyre. Në astrologji, Luani sundon shtëpinë e pestë të kënaqësisë dhe krijimtarisë, kështu që ata duan që të gjithë rreth tyre të kalojnë mirë dhe të ndihen njësoj pavarësisht nëse janë miq të ngushtë apo të huaj.

Peshorja

Peshoret gjithashtu kanë aftësi të shkëlqyera sociale dhe shkojnë shumë mirë me të tjerët. Dihet se është një nga shenjat më simpatike dhe romantike të zodiakut. Peshorja përfaqësohet nga një peshore, kështu që ata kujdesen për ruajtjen e paqes dhe harmonisë. Nuk do të gjeni kurrë një Peshore që përpiqet të krijojë dramë në mjedisin e tyre. Ata gjithashtu sundojnë shtëpinë e shtatë të partneriteteve, kështu që lidhja me të tjerët vjen natyrshëm.

Shigjetari

Shigjetari nuk i merr gjërat shumë seriozisht dhe në përgjithësi i pëlqen të kalojë mirë. Si shenja të zjarrit të sunduara nga Jupiteri me fat dhe bujar, Shigjetarët janë shumë shoqërues, të qetë dhe jashtëzakonisht optimistë. Ata njihen për sensin e tyre të madh të humorit dhe priren të bëhen jeta e festës me këdo që janë. Shigjetarët duan të udhëtojnë dhe të eksplorojnë botën, dhe një pjesë e madhe e kësaj është takimi me njerëz të rinj. Ata janë gjithashtu shumë mendjehapur. Një fakt që i ndihmon njerëzit të relaksohen kur i takojnë për herë të parë.