“Ora më e errët” e luftës në Ukrainë! Po shkojmë për fund apo për përshkallëzim?

Makthi i një konflikti të mundshëm të luftës botërore që jetoi i gjithë njerëzimi, qoftë edhe për disa orë, të martën e kaluar, kur dy raketa goditën territorin e Polonisë, me përshtypjen fillestare se ishte një sulm rus, duket se po përshpejton proceset intensive të sfondit, i cili së shpejti mund të vendosë rezultatin e luftës në Ukrainë.









Errësira e luftës duket më e thellë se në çdo kohë në nëntë muajt e konfliktit, me Moskën që bombardon pandërprerë infrastrukturën energjetike të Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit, duke lënë gjysmën e vendit pa energji në fund të dimrit, në një përpjekje të qartë për të shtyrë Kievin në kapitullim. Tërheqja e rusëve nga Khersoni i kombinuar me intensitetin e sulmeve të tyre këto ditë në Ukrainën lindore konfirmon se Moska dëshiron të sigurojë tokat e pushtuara të Donbasit dhe zonat në lindje të Dnieper. Nga ana tjetër, shpresat e ukrainasve për një kundërsulm fitimtar u shuan pas avancimit të Khersonit dhe Volodymyr Zelensky qw po i bën presion Perëndimit për më shumë mbështetje, madje duke shkuar aq larg sa tregoi studimi i tij duke i kërkuar NATO-s të hynte në luftë përpara se të ishte e qartë nëse raketat në Poloni ishin ruse.

Megjithatë, përballë frikës së një përshkallëzimi të pakontrolluar, që mund të ndodhë në çdo moment edhe nga ngjarje të rastësishme, për herë të parë po vërehen shenja për të gjetur një zgjidhje dhe në të vërtetë me një zhvendosje të dukshme të Shteteve të Bashkuara në këtë drejtim. Uashingtoni ishte i pari që qetësoi krizën raketore në Poloni, duke sqaruar pothuajse menjëherë se ata nuk ishin rusë, por ukrainas! Ndoshta nuk ka lidhje me faktin se zgjedhjet afatmesme në SHBA, të cilat i dhanë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve republikanëve, çuan te Joe Biden të rishqyrtojë qëndrimin e tij për situatën në Ukrainë nën kritikat e kundërshtarëve të tij politikë. Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini po kërkojnë një kanal komunikimi, siç tregohet nga takimi i mbajtur javën e kaluar në Ankara nga krerët e shërbimeve të inteligjencës William Burns (CIA) dhe Sergei Naryskin (SVR), edhe nëse nuk konfirmohej zyrtarisht. se ata diskutuan për Ukrainën.

Në të njëjtën kohë, Evropa mbetet ashpër kundër Moskës dhe shumica e vendeve të saj po e ndihmojnë Kievin ushtarakisht, por gjithashtu duket se është shumë e kujdesshme për të ardhmen, nëse nuk është e lodhur nga kriza energjetike dhe ekonomike – nuk do të refuzonte përpjekjet paqësore që do të siguronte për aq kohë sa ndodh në Ukrainë. Ndoshta pika më kritike është nëse dhe në çfarë kushtesh zoti Zelensky do të pranojë të diskutojë një zgjidhje kompromisi për t’i dhënë fund luftës së shpejti, veçanërisht kur qëllimi është mbajtja e vendit në formë dhe dëbimi i plotë i trupave ruse, madje edhe nga Donbasi është një gjë e palëvizshme. objektivi i Kievit.

Raketat në Poloni

Raketat që ranë në Poloninë juglindore të martën e kaluar shërbyen si një goditje e madhe për komunitetin botëror dhe fuqitë e mëdha. Madje lajmi gjeti takimin e fuqishëm botëror në Bali. Udhëheqësit e G20 papritmas u gjendën në një gjendje çmendurie. Vlerësimi fillestar, ndoshta edhe siguria e kombinuar me pretendimet e Kievit se ishte një sulm rus ndaj një vendi anëtar të NATO-s, e ngriti termometrin vertikalisht. Nëse vlerësimi ishte i saktë, atëherë protokolli (bazuar në nenin 5) për mbrojtjen e një vendi aleat duhet të aktivizohet dhe NATO duhet të përfshihet drejtpërdrejt për këtë qëllim ushtarakisht, me çfarëdo që do të thotë kjo. Pavarësisht se Moska siguroi që në momentin e parë se raketat nuk ishin të sajat, u deshën orë të tëra për t’u qetësuar.

Qetësia e treguar nga pala amerikane luajti një rol katalitik, me zotin Biden që rekomandoi të prisni derisa të ketë një pamje të qartë. Presidenti amerikan hodhi poshtë kërkesën e Zelenskit që Perëndimi t’i shpallte luftë Rusisë. Uashingtoni më vonë sqaroi se raketat nuk ishin ruse. Në fakt, ato ishin raketa të prodhimit rus, por jo nën zotërimin e Rusisë, domethënë nuk ishin pronë e ushtrisë ruse. Dhe ata u nisën nga mbrojtja ajrore ukrainase, por për shkak të keqpërdorimit ata ranë në Poloni. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenbergmegjithatë, ai nxitoi të sqarojë se “Ukraina nuk është fajtore” për këtë gabim.

Përshkallëzimi i krizës u zbut, por Sinodi konfirmoi përparësitë dhe synimet kombëtare të ndryshme që mbizotërojnë në sfondin e luftës. Rezoluta që dënon pushtimin rus të Ukrainës u miratua me shumicë dhe jo njëzëri, duke e ndarë trupin e Sinodit në dysh. Pavarësisht se kanë sfiduar drejtpërdrejt sovranitetin kombëtar të Ukrainës, Kina, Indonezia, India, Brazili, Arabia Saudite dhe Afrika e Jugut kanë mbajtur qartë distancën e tyre, duke reflektuar “rezerva” aktive të mbështetjes për Rusinë, veçanërisht duke pasur parasysh marrëdhëniet e forta tregtare dypalëshe.

Përpara “krizës së raketave”,Uashingtoni kishte bërë një kthesë të lehtë drejt luftës. Sidomos pas mesazhit tejet të paqartë të zgjedhjeve afatmesme në SHBA, zoti Biden duket se po kërkon konvergjenca dhe mirëkuptime ndërpartiake edhe për këtë çështje. Kështu me kursim, krahasuar me disa muaj më parë, tani i jepet Ukrainës ndihma amerikane (ushtarake, financiare etj.). Një zhvillim mjaft i detyruar nga fakti se Dhoma e Përfaqësuesve po kontrollohet nga republikanët, presidenti i ri i të cilëve, Kevin McCarthy, ka deklaruar tashmë se “amerikanët janë gati për një drejtim të ri” në lidhje me luftën në Ukrainë. Zoti McCarthy e bëri të qartë përpara zgjedhjeve se SHBA nuk ka shkruar një “çek bosh” për ndihmën ushtarake për Kievin.

Jo rastësisht, Presidenti Biden përsëriti fjalë për fjalë vijën e “çekut të zbrazët” të McCarthy në intervistën e tij të parë të plotë që nga numërimi i votave të zgjedhjeve afatmesme. “Unë do të habitesha nëse udhëheqësi McCarthy do të kishte edhe një shumicë të kolegëve të tij republikanë që thonë se nuk do të financojnë nevojat legjitime të mbrojtjes së Ukrainës,” vazhdoi presidenti amerikan, me sytë e analistëve të fokusuar në natyrën e “mbrojtjes legjitime” të shpenzimeve. cituar nga zoti Biden, një neveri që sipas disa personave të brendshëm në terren “mban frenat” ndaj çdo kërkese të re të Kievit për sisteme të përmirësuara të armëve, siç është për shembull versioni i përmirësuar (për sa i përket rrezes) të sistemit të raketave HIMARS.

“Washington Post” zbuloi pak ditë më parë se SHBA-ja “i kërkon privatisht” Ukrainës që të tregojë se është e hapur për negociata me Rusinë, për të mos humbur legjitimitetin nga mbështetësit e saj ndërkombëtarë. Edhe nëse nuk përbën një qëllim të SHBA-së për të “shtyrë” Ukrainën në tryezën e negociatave, “diskutimet tregojnë se sa i ndërlikuar është bërë pozicioni i administratës Biden për Ukrainën, pasi zyrtarët amerikanë zotohen publikisht se do të mbështesin Kievin me sasi masive ndihme “për aq kohë sa sipas nevojës”, ndërsa shpresojnë për një zgjidhje të konfliktit”, siç thuhet në botim, i cili i atribuohet “propagandës ruse” nga stafi i Kievit.

Pa angazhime të qarta për të rindërtuar vendin dhe për të ofruar ndihmë financiare shumëvjeçare, por vendosjen e mbrojtjes së fortë të NATO-s përgjatë vijës së saj kufitare, shumica e analistëve supozojnë se Ukraina vështirë se do të pranojë fillimin e negociatave, duke u përpjekur të parashikojë, duke ndjerë presionin relativ, ndonjë diskutim duke depozituar 10 pikë për t’i dhënë fund luftës. Megjithatë, me një deficit mujor prej 5 miliardë dollarësh për të paguar pagat dhe për të mbuluar kujdesin shëndetësor, me GDP të tkurrur me 1/3 nga viti i kaluar dhe pa mjete të bollshme amerikane, Kievi përballet me një dimër “të ngrohtë” në shtëpi. Përditshmëria pothuajse e pajetueshme nuk mund të përjashtohet që ta shtyjë Kievin drejt dialogut dhe nismave të negociatave, duke sjellë më afër horizontin e përfundimit të luftës.

Ankthi rus

Shpresat për përfundimin e luftës janë ringjallur prej ditësh nga tërheqja e trupave ruse nga Khersoni, vetëm dy muaj pasi u aneksua nga Federata Ruse. Me gjithë pozicionin e saj të rëndësishëm gjeostrategjik, si dhe interesin jetik të rusëve në një nga rajonet më të mëdha prodhuese të pasurisë së Ukrainës, tërheqja e ushtrisë ruse nga provinca në jug të vendit dha përshtypjen e një tërheqjeje drastike ruse. gjë që dukej e paimagjinueshme deri atëherë. Forma që kanë marrë operacionet ushtarake ruse në kohët e fundit, duke u hedhur nga konteksti i luftës konvencionale, në goditjet “joortodokse” të luftës hibride, të cilat shkaktojnë humbje më masive, është gjithashtu një sinjal i përshpejtimit të operacioneve ushtarake me një kërkesë për të. përfundojini së shpejti.

Në këtë drejtim, shiu i raketave ruse të lundrimit kundër 12 qyteteve të Ukrainës dhe qindra infrastrukturave energjetike në mesin e javës pasqyron synimin operacional të Moskës për të instrumentalizuar të ftohtin e dimrit, duke e çuar Kievin në tryezën e negociatave sa më shpejt të jetë e mundur, duke vlerësuar se miliona e ukrainasve nuk do të durojnë – pa ankesa për një kohë të gjatë – të ftohtin dhe errësirën. Duke përdorur shumë nga “municioni tradicional” i tij që herët, si rekrutimi i pjesshëm, sulmet ndaj civilëve, mbajtja e “referendumeve” lokale dhe njohja faktike e rajoneve të Ukrainës si pjesë e Federatës Ruse, Kremlini nuk ka më shumë lepuj të gatshëm për të. të dalë nga kapela, e cila zbrazet në të njëjtën kohë nga sanksionet perëndimore, ndaj duket se po nxiton,

Motivimet politike për pushtimin, rënia e shpejtë e popullaritetit të presidentit rus, reagimi i zhurmshëm i rinisë ruse ndaj rekrutimit, por edhe zërat e dyshimit të brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe efektivitetin e ushtrisë ushtarake ruse – kryesisht nga propagandistët dhe blogerët ushtarakë – duke shkaktuar bezdi të vazhdueshme tek okupatori i Kremlinit. Si rezultat, Moska nuk duket indiferente ndaj mundësisë së përfundimit të armiqësive, edhe nëse z. Vladimir Putin ai nuk duket i gatshëm të pësojë një “poshtërim” të ri, të barabartë me atë të Nikita Hrushovit sipas tij, i cili u tërhoq i pari, sipas dëshmive historike, duke i dhënë fund “krizës së raketave” në Kubë në 1962.

Në kontrast të plotë, zoti Putin përjashton mundësinë e tërheqjes ruse, sipas revistës Foreign Affairs, duke argumentuar se “pragmatizmi do të mbizotërojë dhe, për shkak të kësaj, dialogu i Rusisë me Perëndimin e vërtetë dhe tradicional”. Në kërkimin e “Perëndimit të vërtetë, tradicional” të Putinit, përgjigja qëndron, sipas redaktorëve të revistës popullore, në ngritjen e partive të tjera të krahut të djathtë në Amerikën e Veriut dhe Evropën Perëndimore, por edhe në “valën e kuqe”. pra dominimi gjithëpërfshirës i republikanëve në zgjedhjet afatmesme në SHBA, i cili megjithatë mbeti në letër. Megjithatë, presidenti rus “priste qartë se zgjedhjet afatmesme në SHBA do të ndryshonin klimën politike në vend dhe do të dobësonin mbështetjen e SHBA-së për Ukrainën.

Ambiciet e Kievit

Tërheqja e rusëve nga Khersoni rriti moralin dhe ambiciet e Kievit, i cili pret lëshime të ngjashme nga Moska në frontet e tjera të luftës. Synimi në terren është që së shpejti të rimarrë rreth 20% e territorit ukrainas që është nën pushtimin rus dhe të drejtohet drejt Detit Azov përmes Zaporizhia, duke dashur të rimarrë Melitopolin dhe Berdyansk. Synimi tjetër është çlirimi i Donetskut dhe Luhanskut, duke arritur në kufijtë e “republikave” separatiste të aneksuara nga Moska, ku rezistenca e forcave ruse vlerësohet e pritshme, por dërrmuese. Megjithatë, një kundërsulm ushtarak i tillë në shkallë të gjerë presupozon mbështetje të pandërprerë ekonomike dhe ushtarake nga Perëndimi.