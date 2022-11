Skena ‘tronditëse’ e aktorit grek, qëndroi nën ujë për më shumë se 40 minuta

“Maestro” nga Christoforos Papakaliatis, këtë vit ka arritur të fitojë zemrat e publikut grek dhe një vend në platformën e njohur Netflix, ku pritet të ketë premierë në Greqi dhe Qipro më 19 dhjetor 2022 dhe të prezantohet në mbarë botën për herë të pare në fillim të vitit 2023.









Christoforos Papakaliatis poston shpesh në Instagram, foto dhe video nga xhirimet e serialit dhe përgatitja e aktorëve. Me një video, ai zbuloi mënyrën se si është xhiruar skena, ku kufoma e “Charalambos”, të luajtur nga Yiannis Tsortekis, hidhet në det.

Madje, krijuesi dhe regjisori i serialit ka theksuar në mbishkrimin e publikimit se aktori ka qëndruar nën sipërfaqen e ujit për më shumë se 40 minuta me zhytësit që i kanë siguruar oksigjen deri në xhirimin e skenës.

“Filmimi në të ftohtë. Për nevojat e këtij xhirimi, Yannis Tsortekis qëndroi nën ujë për mbi 40 minuta me zhytës që i siguronin oksigjen deri në xhirimin e skenës. Në të njëjtën kohë në shkollë me Orkestrën Simfonike Mikis Theodorakis, le të xhirojmë një nga momentet më të ftohta por edhe më të preferuara të serialit’.

Roli i Janis Tsortekis

Aktori i njohur luan Charalambos, bashkëshorti i Marias dhe babai i Spiros. Ai është i paarsimuar dhe shumë mizor. Kur pi, ai bëhet i dhunshëm dhe abuziv ndaj gruas dhe djalit të tij. Charalambos është lloji i personit që mund të shkojë në ekstreme pasi ai beson se e vetmja mënyrë për të zbatuar është përmes dhunës. Nuk i pëlqen muzika dhe nuk dëshiron që djali dhe gruaja e tij të kenë lidhje me festivalin dhe Orestin.

Pak ditë më parë, Yannis Tsortekis ka dhënë një intervistë në emisionin “MEGA Mirëmëngjes” dhe ka folur për rolin e tij.

Aktori ka folur për dashurinë që i kanë treguar njerëzit në “Maestro” dhe dyshimet që kishte për të luajtur rolin e Charalambos. “Po marrim përgjigjen e njerëzve për Maestro dhe është e mrekullueshme në krahasim me personazhin negativ që po bëj. Pezullimi është i lartë për këtë rol shumë negativ. E njëjta gjë ndodhi kur lexova skenarin e Kristoforos Papakaliatis, më shkaktoi simptoma fizike. U trondita aq shumë sa thashë: “Nuk e di nëse mund ta bëj”, ka treguar aktori.

Sa i përket personazhit që luan: “Njerëzit janë fjalë për fjalë të indinjuar nga roli im dhe ky është një sukses i madh. Nëse nuk do të ishte kaq i papërpunuar dhe i egër, ky spektakël nuk do të shqetësonte shoqërinë si opinion publik. E gjithë historia e këtij burri dhe kësaj familjeje është ajo e dhunës. Të gjitha skenat janë dhunë ekstreme në familje, çdo skenë kishte një shkallë shumë të rëndë të vështirësisë psikologjike për të marrë atë efekt”, dhe shtoi:

“Kisha frikë nga vetja. Nuk e kam parë kurrë veten në xhirime, sepse nuk e di se çfarë imazhi do të kisha. Kur pashë episodin u pikëllova për të, sepse nuk mund ta shoh veten në këtë njeri as për një moment. Kur bëheshin këto të shtëna, në xhirimet ishte një heshtje vdekjeprurëse, e cila kishte të bënte me neverinë e asaj që po shihnin në atë moment”.