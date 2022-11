Tërmeti në Indonezi, rëndohet bilanci i viktimave! Të paktën 162 persona kanë ndërruar jetë! Shihni ku trajtohen të plagosurit (FOTO)

Rëndohet bilanci i viktimave në Indonezi si pasojë e tërmetit që preku ishullin Java, ka bërë të ditur guvernatori i këtij rajoni, Ridwan Kamil.









Sipas BBC, tërmeti me magnitudë 5.6 të shkallës Rihter ishte me epiqendër në qytezën e Cianjur në perëndim të ishullin Java, me një thellësi 10 km.

Ndërkohë dhjetra të plagosur janë dërguar në spital, ku shumë prej tyre morën ndihmë mjekësore jashtë ambienteve të spitalit.

Qyteza që u prek nga tërmeti është me një popullsi të dendur, ndërkohë që anesat nuk janë të qëndrueshme.

Duke folur për mediat lokale, Kamil tha se rreth 326 njerëz ishin lënduar nga tërmeti, duke vënë në dukje se “shumica prej tyre pësuan fraktura nga rrënojat”.

Por ai paralajmëroi se disa banorë mbetën “të bllokuar në vende të izoluara” dhe tha se zyrtarët ishin “nën supozimin se numri i të plagosurve dhe vdekjeve do të rritet me kalimin e kohës”.

Guvernatori i Java-s Perëndimore shtoi se më shumë se 13,000 njerëz ishin zhvendosur nga fatkeqësia dhe BNPB tha se mbi 2,200 shtëpi ishin dëmtuar nga tërmeti.