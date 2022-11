Vdekja e 39-vjeçarit në gara me makina, policia prangos një person

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme ku një 39-vjeçar ka humbur jetën pas një garë me makina te Arena Karting Albania.









Mbrëmjen e djeshme, në fshatin Pjezë, Shijak, te Arena Karting Albania, gjatë garave me mjete sportive, shtetasi F. A., duke drejtuar automjetin e tij, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. M., 39 vjeç. Si pasojë e përplasjes, shtetasi A. M., ka humbur jetën. Ndërkohë në pranga ka rënë një 40-vjeçar, që po bente gara me viktimën.

Njoftimi i policise:

Shijak/Durrës

Informacion shtesë mbi aksidentin me pasojë vdekjen e 40-vjeçarit, ndodhur mbrëmjen e sotme, në fshatin Pjezë, Shijak, te Arena Karting Albania.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Shijak, kanë bërë arrestimin e shtetasit F. A., 40 vjeç, banues në Tiranë.

Materialet do ti kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.