“24 vite më parë populli votoi me referendum”, Meta “zotohet”: Do t’ua kthejmë të drejtën e mohuar shqiptarëve

Kreu i PD-së Ilir Meta ka deklaruar se si sot para 24 vitesh populli shqiptar votonte përmes referendumit, ndërsa sot kjo e drejtë u është mohuar.









Meta thotë se bashkë me grupet e tjera opozitare, shoqërinë civile dhe grupet e interesit do të bëhet e pamundura që shqiptarëve t’u kthehet kjo e drejtë e garantuar me kushtetutë.

“22 Nëntori i vitit 1998, dita kur përmes Referendumit populli shqiptar votoi për Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë meriton një nderim të veçantë. Kjo është një nga ngjarjet më pozitive për demokracinë në vend, mirëpo prej 24 vitesh popullit shqiptar i është mohuar e drejta për t’u shprehur me anë të Referendumit. Në bashkëpunim me Partinë Demokratike, me të gjithë forcat e tjera opozitare, me shoqërinë civile dhe grupet e interesit ne do të bëjmë të mundur që popullit shqiptar t’i rikthehet kjo e drejtë, të cilën ja garanton vetë Kushtetuta, që populli e votoi 24 vjet më parë. Në një shtet të kapur dhe me institucione të paralizuara, e vetmja rrugë për rivendosjen e llogaridhënies është Referendumi”-shkruan Meta.