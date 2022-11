Adele/ Këngëtarja është “mbuluar” me petale rozë dhe është zhdukur nga skena – Shiko videon

Adele gëzon madhështinë e lavdisë së saj dhe dashurinë e publikut të saj, në shfaqjet që performon në skenën e Colosseum në Las Vegas.

Mes surprizave dhe pamjes emocionuese të performueses, fansat e saj u përballën edhe me… zhdukjen e saj. Adele është “larë” me konfeti rozë të ndezur dhe është zhdukur në skenë.

34-vjeçarja ka mahnitur publikun e saj, i cili e kërkonte në skenën bosh në minutat e fundit të koncertit të saj. Artistja e njohur u kujdes që ta mbyllte emisionin në mënyrën më subversive dhe ta mbushte publikun e saj me pikëpyetje për atë që më në fund ndodhi.

Videoja e finales magjike, e cila përfundoi me këngën “Love is a Game”, u bë menjëherë virale në internet dhe magjepsi qindra mijëra fansat e saj në mbarë botën.

Teksa ajo këndonte notat e fundit të baladës së saj instrumentale, një sasi e madhe konfeti rozë të shkëlqyeshme ra nga tavani, pikërisht mbi vendin ku po qëndronte këngëtarja fituese e Grammy, duke fshirë çdo gjurmë të saj nga fotografia.

Shikoni videon

“Çfarë dreqin”, bërtiti fansi që ka kapur fotografinë në video. Natyrisht, shprehje të tilla pushtuan internetin, ndërsa fansat e saj ende pyesin se cili ishte sekreti i këtij truku të suksesshëm.

Iluzioni i krijuar nga skuadra e Adelës, për “numrin” e fundit të koncertit të saj, duket se ka përfshirë një kapelë, që e “thithi”.

Planet e këngëtares për natën e ndërrimit të viteve

Adele, siç ka zbuluar në një postim në rrjetet sociale, do të jetë sërish në të njëjtën skenë natën e ndërrimit të viteve. Këngëtarja fituese e Grammy-t i ka shkruar postimit: “Nata e Vitit të Ri ka qenë gjithmonë një zhgënjim për mua, gjithmonë përfundoj duke e kaluar në makinë gjatë rrugës! Por jo këtë vit! Unë do të thërras 2023 në skenë!”

New Years Eve has always been a let down for me, I seem to always end up spending it in a car on my way to or from somewhere! But not this year!! I’ll be ringing 2023 in on stage!! pic.twitter.com/7LjPQ6tVpP

— Adele (@Adele) November 20, 2022