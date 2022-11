Arrestohen tre shqiptarët në Itali, të akuzuar për 5 vjedhje nga 30 tetori deri më 15 nëntor. Njëri prezantohet si efektiv (Emrat)

“Unë jam një polic”. Kështu paraditen e djeshme Klisman Nikolli, 27 vjeç, shqiptar, është paraqitur para gjyqtarit kompetent për të vlerësuar legjitimitetin e arrestimit të tre të dyshuarve për bastisjet e vjedhjeve nga data 30 tetor deri më 15 nëntor në Veneto dhe Friuli.









Nikolli u bllokua nga karabinierët e kompanisë Portogruaro kur tentoi të kthehej në Shqipëri. Në dhomën e hotelit në San Stino di Livenza, ku ndodhej me bashkë të hetuarit Viktor Bilani, 30 vjeç dhe Flor Koca, 35 vjeç, valixhet e tyre tashmë ishin gati. Të tre prisnin një grua vendase që do t’i merrte dhe do t’i çonte në aeroport. Përkundrazi, çuditërisht, karabinierët u gjendën përballë tyre.

Të tre janë të dyshuar për 18, mes vjedhjes dhe tentativës për vjedhje në Portogruaro, Concordia Sagittaria, Musile di Piave dhe San Michele al Tagliamento. Në fokus kanë qenë dy bastisje në Azzano (dy tentativa) dhe po aq në dy shtëpi në Chions ku janë vjedhur 2000 euro dhe në një shtëpi tjetër 9000 euro dhe disa orë.

Të mbrojtur nga avokatet Ilenia Mëhilli të Gjykatës së Romës dhe Pasquale Crea të Trevisos, dje kanë ushtruar të drejtën e tyre për të mos u përgjigjur. Gjykatësi Rodolfo Piccin pranoi kërkesën e zv.prokurorit Carmelo Barbaro duke vendosur masën e sigurisë me burg për secilin prej të dyshuarve, masë kjo e bazuar në rrezikun e arratisjes dhe pistat e rënda të lidhura me pesë vjedhjet. “Do të vlerësojmë dokumentet e hetimit – komentoi avokati Crea – më pas do të apelojmë në Gjykatën e Apelit”.

Grupi, sipas rikonstruksionit të hetuesve vepronte mes orës 17:30 dhe 19:00.

Pas një vjedhjeje të kryer në San Michele është përgjuar një “BMW” e dyshimtë, e lidhur me goditje të tjera. Pasi u identifikua targa, karabinierët zbulojnë se ajo kishte si destinacion një “Bed & Breakfast” (hotel), ku Nikolli, Bilani dhe Koca ishin regjistruar rregullisht.

Nga San Stino “BMW”-ja lëvizte çdo ditë dhe ndalonte pikërisht aty ku më pas raportohen vjedhjet. Të tre u ndoqën gjithashtu gjatë një udhëtimi në Lombardi, fillimisht në Opera dhe më pas në Cinisello Balsamo, një vend nga i cili u kthyen me një Ford Mondeo të regjistruar me një person fiktiv, por që përdorej nga një i dënuar. Nga hetimet e mëtejshme rezultoi se akomodimi në San Stino ishte rezervuar për një muaj nga një grua italiane nga zona. Të tre duhej të dilnin nga dhoma në fund të nëntorit.

KAPJA

Më 16 nëntor, një banor i guximshëm i Musile di Piave parandalon vjedhjen në shtëpinë e tij dhe ndjek hajdutët. “Ishin dy,- do të raportonte te Karabinierët. – I pashë të hipnin në një Mondeo: në vendin e shoferit ishte një njeri i tretë”.

Të nesërmen, gruaja që kujdesej për akomodimin njofton se qëndrimi është pezulluar: të tre do largohen. Pikërisht në këtë moment prokurori i Pordenones urdhëron kërkimin, i cili do të lejojë gjetjen e 119 bizhuterive ari, mes tyre dy unaza martese me datë dhe emrin e një gruaje, 9 kapele bejsbolli, një fresibël dhe kaçavida. Bëhet arrestimi, por hetimet vijojnë për rikonstruksionin e goditjeve dhe mbi të gjitha për kthimin e mallit të vjedhur te viktimat.