Fauci bëri konferencën e tij të fundit në Shtëpinë e Bardhë: Është dhimbje që amerikanët nuk janë të vaksinuar

Dr. Anthony Fauci, mjeku i njohur amerikan, i cili u nderua dhe u mënjanua kur mori përgjegjësinë për të koordinuar përgjigjen e SHBA ndaj pandemisë Covid-19, përfitoi nga takimi i tij i fundit në Shtëpinë e Bardhë sot për të denoncuar ndarjen dhe, në të njëjtën kohë, për të promovuar vaksinimin.









Fauci, i cili planifikon të largohet së shpejti si këshilltari kryesor mjekësor i Presidentit Joe Biden, ka trajtuar shumë çështje të mprehta dhe kriza shëndetësore, nga epidemia e AIDS-it deri te gripi i shpendëve dhe Ebola. Por ishte trajtimi i tij i pandemisë Covid-19 – dhe deklaratat e tij të theksuara nga podiumi i Shtëpisë së Bardhë që amerikanëve u duhej të ndryshonin sjelljen e tyre – që e bënë atë një hero për avokatët e shëndetit publik, një armik për disa në të djathtë dhe një personazh i famshëm mes burokratëve, i mësuar të mundohet në errësirë. Fauci ka marrë shumë kërcënime për jetën e tij ndër vite.

Në konferencën e fundit për shtyp, Fauci inkurajoi amerikanët që të vaksinohen për Covid-19 dhe të marrin dozën përforcuese, duke këmbëngulur në efektivitetin e maskës mbrojtëse.

SHBA është vendi me vdekjet më të regjistruara për shkak të Covid-19, me mbi një milion viktima.

Drejtpërdrejt: Dr. Fauci jep konferencën e tij të fundit në Shtëpinë e Bardhë

Me 13 miliardë doza të vaksinës të administruara në mbarë botën deri më sot, Fauci vuri në dukje se “ekziston qartë një bazë e gjerë informacioni” që tregon se është e sigurt.

“Kur shoh njerëz në këtë vend, për shkak të diskursit përçarës në vendin tonë (…) që nuk vaksinohen për arsye që nuk kanë asgjë të bëj me shëndetin publik por me ndarjen dhe dallimet ideologjike, kjo si mjek më dhemb mua. Nuk dua t’i shoh të gjithë të shtruar në spital, nuk dua të shoh dikë të vdesë nga Covid. “Nëse jeni një republikan i ekstremit të djathtë apo një demokrat i ekstremit të majtë, nuk ka rëndësi për mua”, theksoi ai.

Fauci, 81 vjeç, do të dalë në pension në dhjetor pas 54 vitesh në shëndetin publik. Që nga viti 1984, ai ka qenë drejtues i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, pjesë e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë (NIH). Imunologu veteran ka qenë këshilltar i shtatë presidentëve, duke filluar nga republikani Ronald Reagan. Ai bëri paraqitjen e tij të parë në një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2001.

Politikanët republikanë, duke përfshirë kritikun e tij të vendosur, senatorin Rand Paul, kanë paralajmëruar se do ta hetojnë atë kur të rimarrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve pas zgjedhjeve të ndërmjetme në nëntor. Sot, Fauci tha se ai “sigurisht do të bashkëpunojë plotësisht” me çdo hetim që republikanët të nisin vitin e ardhshëm.