HOROSKOPI SOT: Do të kënaqeni me kohën e lirë që keni, por mund të keni vështirësi në shlyerjen e kredisë!

Dashi









Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Do të kënaqeni me kohën e lirë që keni. Mund të keni vështirësi në shlyerjen e shumës së kredisë. Natyra gazmore e anëtarëve të familjes do të ndriçojë atmosferën në shtëpi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Shanset për përfitime monetare nga burime të papritura janë të mundura. Personaliteti juaj do t’ju ndihmojë të bëni pak miq të rinj. Mos bërtisni me zë të lartë për lidhjet e dashurisë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do jeni energjikë. Ju mund t’i investoni paratë tuaja në aktivitete fetare. Keqkuptimet me të dashurit do të zgjidhen. Do jetë një ditë e mirë në punë. Sjellja e çrregullt e partnerit tuaj mund të prishë romancën.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Meqenëse Hëna është në Peshore, është një ditë e shkëlqyer për ju për të marrë vendime të rëndësishme. Do të jeni plot energji. Do të merrni lajme të mira në lidhje me pronën.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Personat e papunë të kësaj shenje të horoskopit do të kenë rezultate pozitive nëse kanë aplikuar për ndonjë punë. Do të jeni qendra e tërheqjes në turmë për sjelljen tuaj të mirë. Ju do të kujdeseni për familjen tuaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Mund të ndiheni të sigurt në çdo rrethanë të jetës. Shmangni ofendimin e njerëzve të afërt. Kini parasysh fjalët tuaja ndërsa flisni me dikë. Ju duhet të përmirësoni qëndrueshmërinë tuaj mendore.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Duhet të jeni të kujdesshëm gjatë drejtimit të makinës. Ka të ngjarë të përfitoni nga investimi juaj i mëparshëm. Fëmijët tuaj mund të kërkojnë më shumë vëmendje dhe kujdes nga ju.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Ka të ngjarë të tërhiqni vëmendjen e shumë njerëzve për shkak të punës dhe vendosmërisë suaj. Do të jeni në qendër të një mbledhjeje familjare. Prindërit do të vijnë përpara për t’ju ndihmuar në kohën e nevojës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Duhet të kujdeseni për shëndetin. Nëse do të shkoni në një udhëtim, atëherë kini kujdes për gjërat tuaja me vlerë dhe çantat pasi ka të ngjarë të vidhen. Sidomos, mbajeni çantën tuaj në një vend të sigurt.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kujdesuni veçanërisht për ndjenjat e të tjerëve ndërsa jepni një gjykim, pasi çdo vendim i gabuar i marrë nga ju jo vetëm që do të ndikojë negativisht tek ata, por edhe do t’ju japë tension mendor.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Duhet të kaloni kohën tuaj të lirë duke ndjekur hobi ose duke bërë gjëra që ju pëlqejnë më shumë. Prindërit tuaj mund të shqetësohen për shkak të mënyrës së jetesës dhe shpenzimeve tuaja ekstravagante.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Natyra juaj e dhembshur do të sjellë shumë momente të lumtura. Vizita e shtëpive të të afërmve dhe miqve tuaj mund të shtojë stresin tuaj financiar. Miqtë dhe partnerët e ngushtë bëhen ofendues dhe e bëjnë jetën të vështirë për ju.