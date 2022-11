“Ka zërin më të bukur në botë!”- Alketa Vejsiu shfaqet rrugëve të Parisit duke kënduar me të atin (VIDEO)

Moderatorja e njohur, Alketa Vejsiu e ka treguar gjithmonë se është shumë e lidhur me babain e saj.

Së fundmi, ajo ka bërë një udhëtim për në Paris, ku padyshim e ka shoqëruar edhe i ati.

Ata shfaqen së bashku duke kënduar në rrugët e ndriçuara një këngë të famshme franceze.

Moderatorja nuk nguroi që këtë moment ta ndante me ndjekësit në Instagram

“Ne Paris duke kenduar me Babin tim qe per mua ka zerin me te bukur ne bote. Babo Shpirti dashuria ime pare dhe e perjetshme”, shkroi ajo.