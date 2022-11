Lufta e madhe e Klitschkos, mbajtja e 3 milionë njerëzve në Kiev gjatë dimrit

Kryetari i bashkisë së Kievit Vitali Klitschko ka qenë në situata të vështira më parë si një fitues i çmimeve të peshave të rënda, por tani ai është në periudhën e jetës së tij duke përgatitur qytetin për të duruar një dimër të ftohtë nën sulmin rus.









Rusia “do Ukrainën pa ukrainas”, tha ai për POLITICO në një intervistë ekskluzive në zyrën e bashkisë së Kievit, duke shtuar se bashkatdhetarët e tij duhet të rezistojnë. “Ata duan të na ngrijnë, të na shkatërrojnë energjinë elektrike, ngrohjen, gjeneratorët tanë.

“Ata po bëjnë gjithçka për të larguar ukrainasit, por këto [janë] shtëpitë tona, qytetet tona dhe ne nuk duam të largohemi”, shtoi ai.

Bombardimet e Rusisë kanë rritur frikën për një valë të re refugjatësh lufte në Ukrainën perëndimore dhe BE, por Klitschko këmbënguli se morali në kryeqytet po qëndronte lart. Thënë kështu, ai theksoi gjithashtu nevojën e tij për bateri të reja të mbrojtjes ajrore, të cilat mund të përfshijnë sistemin Patriot nga SHBA.

Klitschko sqaroi vërejtjet që ai dhe zyrtarë të tjerë ukrainas bënë në fillim të këtij muaji, duke theksuar se ai nuk dëshiron të shohë që asnjë nga më shumë se 3 milionë banorët e Kievit të largohet ose të arratiset. Zyrtarët përfshirë Roman Tkachuk, drejtor i sigurisë për qeverinë komunale të Kievit, ngritën mundësinë e një evakuimi masiv në rast të një ndërprerjeje të plotë. Më vonë ai tërhoqi komentet e tij.

Në rastin më të keq, nëse kryeqyteti i Ukrainës mbetet pa nxehtësi falë sulmeve ajrore ruse që synojnë rrjetin elektrik dhe “nëse nuk mund të ofrojmë ujë dhe energji elektrike”, atëherë “unë do t’u kërkoj njerëzve të shqyrtojnë mundësinë e zhvendosjes në shtëpi në fshatra dhe rrethe rreth Kievit ku mund të kenë ujë dhe ngrohtësi”, tha ai.

Ky është skenari më i keq i Klitschko dhe ai po u bën thirrje banorëve të qytetit që, nëse nuk duan të largohen, ata “duhet të jenë të përgatitur” dhe duhet të sigurojnë se kanë ujë të pijshëm të mjaftueshëm të ruajtur dhe bateri për të karikuar telefonat celularë dhe pajisjet e tjera elektrike.

Klitschko shpjegoi planet e tij të dimrit në zyrën e tij nëntë kate mbi Khreshchatyk, rruga kryesore e Kievit, ku tetë vjet më parë ai iu bashkua të ashtuquajturave protesta Maidan që çuan në rrëzimin e Viktor Yanukovych, satrapit të Moskës në Ukrainë. “Ajo ishte një botë tjetër,” tha ai.

I veshur me ngjyrë jeshile kamuflazhi me armaturë trupi të mbështetur në një cep në një zyrë plot me relikeve të boksit dhe modele për projektet e ardhshme të ndërtimit të qytetit, Klitschko tha se Kievi ka përgatitur një mijë qendra – kryesisht shkolla dhe parashkollorë – për të strehuar banorët për më të keqen. Ata kanë blerë soba me dru dhe gjeneratorë për të ngrohur strehëzat, megjithëse shkollat ​​u zgjodhën sepse disa tashmë kanë burime të pavarura ngrohjeje.

Dhe gjithashtu po ruhen ushqime, ujë dhe furnizime mjekësore. Qyteti ka humbur tashmë rreth gjysmën e kapacitetit të tij energjetik nga sulmet e raketave ruse dhe rrethet po përballojnë ndërprerjet e para-planifikuara. Shumica e zonave nuk kanë ndriçim rrugor – pjesë e një përpjekjeje për të reduktuar nevojat për energji.

Klitschko nxjerr një listë të artikujve që Kievit i duhen nga aleatët perëndimorë të Ukrainës për të dalë nga dimri: gjeneratorë, çanta gjumi, veshje të ngrohta, dyshekë.

Por, mbi të gjitha, ai thekson se Ukraina ka nevojë për më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore për të penguar plotësisht qiejt e saj dhe për të parandaluar hyrjen e çdo rakete apo dron. “Ne duhet të mbrojmë qiellin mbi kokat tona”, tha ai.

Ai e etiketon goditjen e Rusisë në rrjetin elektrik të Ukrainës një akt terrori. Në Kiev, grevat kanë qenë gjithashtu në qendrën historike “afër universitetit tonë kryesor dhe këndeve të lojërave të kopshteve”, tha ai.

“Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë që tani të mbrojmë [qiellin] mbi kokën e qytetarëve tanë dhe kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për [më shumë] sisteme të mbrojtjes ajrore menjëherë”, tha ai. I pyetur nëse kjo do të përfshinte sistemin Patriot të SHBA-së, ai tha: “Po, sigurisht; do të ishim shumë të lumtur”.

Ndërsa hante drekë të shpejtë – një karamele të vetme çokollatë – ai theksoi përsëri atë që ai e sheh si qëllimin rus: “Ata duan që njerëzit të jenë në depresion dhe të ikin. Dhe e dini se çfarë është interesante? Askush nuk po largohet. Ata nuk po i arrijnë qëllimet e tyre. Pas sulmeve me raketa, njerëzit nuk janë të dëshpëruar, ata janë të zemëruar dhe gati për të luftuar.”